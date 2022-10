Eurowings-Streik am Flughafen Düsseldorf: Unzählige Flugausfälle am Donnerstag!

Wer am Donnerstag, dem 6. Oktober 2022, mit einer Eurowings-Maschine in den Urlaub fliegen will, sollte sich besser schnell informieren: Aufgrund eines 24-stündigen Pilotenstreiks werden zahlreiche, laut Angaben der Deutschen Presseagentur sogar etwa die Hälfte, aller Flüge ausfallen. Betroffen sind in jedem Fall die Flüge von Eurowings Deutschland, nicht aber von Eurowings Europe. Besonders schlimm soll die Situation in Düsseldorf werden – einem der wichtigsten Flughäfen der Lufthansa-Tochter.

Nach bisherigem Stand soll der von der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ausgerufene Streik der Piloten und Pilotinnen bereits um Mitternacht beginnen und dann bis 23.59 Uhr am Donnerstag durchlaufen – alle Flüge von Eurowings Deutschland in diesem Zeitfenster könnten davon betroffen sein.

>> Chaos am Flughafen Düsseldorf: Die Bilder vom Airport zum Start der NRW-Herbstferien <<

Eurowings Streik in Düsseldorf: Welche Flüge sind betroffen?

Mit einem Blick auf die Flugplanung am Donnerstag, dem 6. Oktober, sind über 90 Eurowings-Flüge in Düsseldorf zum Abflug gelistet. Welche Flüge davon betroffen sind, sollen Eurowings-Kunden bis spätestens Mittwoch-Nachmittag (5. Oktober) erfahren. In unserem stets aktuellen Flugausfall-Ticker vom Flughafen Düsseldorf könnt ihr euch ebenfalls informieren.

Aktuell geht Eurowings davon aus, dass rund die Hälfte des normalen Flugprogramms wie geplant stattfinden kann – eine Aussage, mit der Passagiere extrem schwierig planen können. Die Airline könne dabei auch auf Partner der Lufthansa Gruppe zurückgreifen. Immerhin: Vom Streik betroffene Flüge können kostenlos umgebucht oder storniert werden.

Eurowings bittet Fluggäste darum, sich weiterhin über den Status ihres Fluges auf der Webseite www.eurowings.com oder über die Eurowings-Kunden-App zu informieren.

>> Sicherheitscheck am Flughafen Düsseldorf: Der beste Tipp zum Zeitsparen <<

Was kann ich tun, wenn mein Flug vom Streik betroffen ist?

Wenn euer Flug wegen des Streiks gestrichen wird, muss euch die Airline auf einen „passenden“ Flug umbuchen. Diese Umbuchung ist in jedem Fall kostenlos.

Falls es am Ende tatsächlich keine Alternative geben sollte, könnt ihr euch das Geld für den vom Streik betroffenen Flug von der Airline zurückerstatten lassen. Euer erster Ansprechpartner sollte immer die Fluggesellschaft sein, bei Pauschalreisen sollte auch der Reiseveranstalter informiert werden.

Eurowings findet Streik unverantwortlich

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte am Dienstag mitgeteilt, die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag bei der Lufthansa-Tochter seien gescheitert. Eurowings kritisierte den angekündigten Streik als unverhältnismäßig und unverantwortlich.

>> Günstig Parken am Flughafen Düsseldorf – Parkhäuser, Preise, Tipps <<

Der VC geht es in dem Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen. Eine zentrale Forderung ist die Entlastung der Mitarbeiter beispielsweise durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten sowie die Erhöhung der Ruhezeiten. Eurowings-Personalchef Kai Duve nannte die Forderungen „in Zeiten, in denen sich Millionen Menschen vor einem kalten Winter und der nächsten Heizkostenrechnung fürchten“ maßlos und gefährlich für die Zukunftsfähigkeit des Flugbetriebs und die Arbeitsplätze.

mit dpa