Übung in Düsseldorf: So wird ein hochinfektiöser Patient transportiert

In einer groß angelegten europäischen Übung simulierten Rettungskräfte am Donnerstag die Verlegung eines hochinfektiösen Patienten von Irland auf eine spezielle Isolierstation der Uniklinik Düsseldorf. Das teilte die NRW-Landeshauptstadt in einer Pressemitteilung mit. Erstmals kam dabei ein „Epishuttle“ zum Einsatz – eine vollständig isolierte Transporttrage. An der Übung, an der irische und norwegische Partner beteiligt waren, nahmen mehr als 15 Einsatzkräfte teil.

Simulations-Patient arbeitet beim Düsseldorfer Gesundheitsamt

Das Szenario begann mit einem Patienten, der aufgrund von Bauarbeiten nicht in der Isolierstation in Dublin untergebracht werden konnte. Ein hochspezialisiertes norwegisches Team wurde für den Lufttransport nach Düsseldorf aktiviert.

In der Übung wurde der Patient unter höchsten Infektionsschutzmaßnahmen von Irland im „Epishuttle“ durch das norwegische Team zum Flughafen Düsseldorf geflogen. Von dort wurde der simulierten Patient – ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts Düsseldorf – in einem speziellen Infektionsschutz-Rettungswagen der Feuerwehr zur Uniklinik transportiert und an das Team der Isolierstation übergeben. Das Begleitpersonal und die Notärzte trugen Gebläsefilteranzüge zum Schutz vor einer Ansteckung. Die Polizei sicherte den Transport ab.

>> Messen, Partys, Flohmärkte: Das ist am Wochenende in Düsseldorf los <<

Für echte Patienten, die beispielsweise wegen Ebola- oder Lassavirus-Erkrankungen behandelt werden müssen, stehen am Universitätsklinikum Düsseldorf rund um die Uhr drei Betten in der Isolierstation zur Verfügung. Die Isolierstation der Uniklinik ist eines von sieben Behandlungszentren für hochinfektiöse Patienten in Deutschland.

>> Bodenfrost, Glatteis und Schneefall: So kalt wird das Wochenende in NRW <<

mit dpa