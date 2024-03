Wetter in NRW: Schnee, Bodenfrost und Glatteis am Wochenende möglich

Das milde und frühlingshafte Wetter in NRW wird an diesem Wochenende (22. bis 24. März) vorerst ein Ende finden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Samstag und Sonntag nur noch Höchstwerte von bis zu zehn Grad. Am Freitag werden die Temperaturen noch Höchstwerte zwischen 14 und 18 Grad erreichen, jedoch soll es ab Mittag zu Regen kommen.

Zusätzlich zu den kühleren Temperaturen erwartet der DWD für das Wochenende Regen- und Graupelschauer, mit möglichen Schneefällen im Bergland. An beiden Tagen kann es auch vereinzelt zu kurzen Gewittern kommen.

Warum wird es jetzt nochmal so kalt in NRW?

Nachts werden die Temperaturen auf bis zu ein Grad fallen, wobei im Bergland Bodenfrost mit Temperaturen von bis zu minus zwei Grad auftreten kann, was zu Glätte führen könnte.

Wie kommt es zu diesem überraschenden Wetter-Umschwung? Diplom-Meteorologe Dominik Jung erklärt es im Gespräch mit Tonight News wie folgt: „Am Samstag zieht noch einmal ein Polarwind durch NRW, der im Hochsauerland für Bodenfrost und vielleicht sogar einige Schneeflocken sorgt.“

Das kühle Wetter solle sich laut dem Experten von wetter.net bis Mittwoch halten. Aber: „Pünktlich zu den Feiertagen lockert es an Gründonnerstag wieder auf. Die Ostertage werden wieder freundlicher“, so Jung.

