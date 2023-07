Locations in Düsseldorf

„Der Hof“: Düsseldorfer Kult-Location Ratinger Hof eröffnet mit neuem Konzept

12. Juli 2023

Gute Neuigkeiten aus der Ratinger Straße: Ab August weht hier frischer Wind, denn mit "Der Hof" geht ein neues Konzept an den Start. Was genau dahinter steckt, wann es los geht – und was Besucher erwarten können.