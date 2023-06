Düsseldorfer Kult-Location Ratinger Hof vor dem Aus – Benefiz-„Hof-Fest“ am Samstag

Steht da ein weiterer Tiefschlag für die Konzert-Szene der Düsseldorfer Altstadt bevor? Nach eigenen Angaben „wackelt“ der Ratinger Hof – und das nicht aufgrund bebender Bässe und einer Crowd in Abrissstimmung. Erst kürzlich verkündete die Kult-Location „The Tube“ ihr Aus nach mehr als 1000 Konzerten und 25 Jahren Musikgeschichte. Mit dem Ratinger Hof, der bereits zahlreiche geplante Konzerte aus dem „The Tube“-Programm übernommen hat, würde ein weiterer Laden für Livemusik in der Düsseldorfer Altstadt wegfallen.

Im Ratinger Hof wurde Geschichte geschrieben: Die Toten Hosen starteten hier ihre Karriere ebenso wie DAF, neben Kraftwerk und Can sicher eine der einflussreichsten deutschen Gruppen in Sachen elektronischer Musik. Seit 2020 wird die Location von der „Kulturbanausen e.G.“ betreut, zuvor lief der Ratinger Hof jahrelang unter dem Titel „Stone“. Zum Soft-Opening im Herbst 2021 spielten Fehlfarben, eine weitere Kultband mit Hof-DNA.

Zahlreiche Konzerte, Partys und wilde Abende später heißt es nur anderthalb Jahre später: „Ein weiterer OFF-Raum und die Geburtsstätte des Punks droht die Düsseldorfer Bühne zu verlassen. Nachdem der Ratinger Hof unter der Leitung der Kulturbanausen endlich zurückgekehrt ist, hat die nur zögerliche Rückkehr in die Normalität zum Auslauf der Pandemie und das veränderte Besucherverhalten seinen Tribut gefordert, bevor die Reise richtig losgehen konnte.“

Rettungsanker für den Ratinger Hof in Düsseldorf: Benefiz-„Hof-Fest“ am Samstag

In ihrer Event-Beschreibung führen die Veranstalter weiter aus: „Um diese geschichtsträchtige Location zu erhalten, konnten Melanie Joosten (Kunst in Szene) und Ralf Buchholz (Kunst- und KulturAgentur) zahlreiche Künstler verschiedener Sparten aus Düsseldorf und Umgebung gewinnen, um am 17. Juni 2023 ein Benefiz-„Hof-Fest“ zu zelebrieren. Alle Einnahmen des Tages kommen dem geplanten Neustart des Ratinger Hofes zugute.“

Der Tag soll bereits um 14 Uhr mit einem literarischen Programm und einem Pantomimen starten, anschließend folgt eine Versteigerung von gespendeten Kunstwerken. Zahlreiche bildende Künstler sollen hierfür ihre Bilder und Collagen zur Verfügung gestellt haben, darunter Scherian Amawi, Kalla Brunen, Sebastian Freitag, Norbert Krämer und Matthias Neugebauer. Auch die Initiatoren Ralf Buchholz und Melanie Joosten werden ein Werk zur Verfügung stellen.

Ab 18 Uhr geht es dann musikalisch weiter mit Enrico Palazzo, Die Grobe Liederwurst und der André Tebbe Band – freut euch auf Punk pur und beste Mosh-Laune. Abgerundet wird das „Hof-Fest“ in der Nacht dann ab 23 Uhr mit Electro-Klängen von DJ Joy (Düsseldorf/Ukraine), scharsigo (Elexpats) und Amaya (Elexpats).

„Kommt zahlreich – ersteigert, trinkt und feiert den Ratinger Hof, damit er den Düsseldorfer Bürgern und auch den Künstlern aller Sparten erhalten bleibt!“, schreiben die Veranstalter. Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro (für die Afterparty 10 Euro, Kombiticket für 20 Euro) oder an der Abendkasse für 18 Euro (für die Afterparty 12 Euro, für das Kombiticket 25 Euro).