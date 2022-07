Rheinkirmes 2022: Wer steckt hinter den Graffiti-Stromcontainern auf dem Kirmesplatz?

Gegenstände, die mit Graffiti besprayt sind, sind im Alltag alles andere als ungewöhnlich. In den meisten Fällen ist das aber eigentlich von den Besitzern und Hausherren alles andere als gewünscht. Auf der Rheinkirmes 2022 fällt jede Menge Graffiti auf – in erster Linie an sieben Stromcontainern. Das ist die Geschichte hinter den Kunstwerken.

Vorab sagen wir erst einmal: Wir bieten hier niemandem eine Plattform, die gegen den Willen von den Rheinkirmes-Verantwortlichen unerlaubt etwas besprüht haben. Ganz im Gegenteil: Die „MaJo Brothers“, so nennen sich die Urban-Art-Künstler Marc und Joe Hennig, wurden angefragt, um der ohnehin bunten Rheinkirmes noch einen speziellen Touch zu verleihen.

Sieben Stromcontainer wurden vor der Rheinkirmes 2022 auf der Rheinwiese angebracht. Foto: Stadtwerke Düsseldorf Das Besondere: Sie wurden von Urban-Art-Künstlern verschönert. Foto: Stadtwerke Düsseldorf Die "MaJo Brothers" durften ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Foto: Stadtwerke Düsseldorf Dahinter stecken die langjährigen Düsseldorfer Marc und Joe Hennig. Foto: Stadtwerke Düsseldorf

Rheinkirmes Düsseldorf: „MaJo Brothers“ haben Graffiti-Stromcontainer verziert

Auf den Containern sind verschiedene Werke der Brüder zu sehen – mit viel Grün, passend zum eigentlichen Flair auf der Oberkasseler Rheinwiese. Dazu sind auch einige Bezüge zur Funktion der Stromcontainer, etwa ein gespraytes Warnzeichen, den Stadtwerken und vor allem natürlich der Rheinkirmes zu sehen.

Die Brüder und die Stadtwerke Düsseldorf arbeiten bereitsseit geraumer Zeit gemeinsam an verschiedenen Projekten. In den vergangenen Wochen haben sie sich Stromcontainer vorgenommen – insgesamt sieben an der Zahl – denen während der Rheinkirmes 2022 eine äußerst wichtige Aufgabe zuteil wird: Sie sollen die Stromversorgung sicherstellen – übrigens ausschließlich mit Ökostrom.

Wie das Portal „Lokalbüro“ berichtet, ist aber nach dem Ende der Rheinkirmes noch nicht Schluss für die farbenfrohen Container. Sie sollen bis in den Herbst hinein auf der Rheinwiese stehenbleiben. Auch für den Winter gibt es schon Pläne: Dann sollen sie im Stadtwerke-Kraftwerk Lausward im Düsseldorfer Westen unterkommen.

