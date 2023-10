Weniger Besucher als erwartet: Ansturm auf Düsseldorfer Herbstkirmes 2023 blieb aus

In Düsseldorf ist am Sonntagabend die Herbstkirmes zu Ende gegangen. Vom 20. bis zum 29. Oktober hatten Kirmes-Freunde die Gelegenheit, bei Fahrten im Riesenrad, Autoscooter und Co. auf ihre Kosten zu kommen. 35 Schausteller lockten zum dritten Mal zum bunten Treiben ans Tonhallenufer.

Doch die diesjährige Ausgabe des Düsseldorfer Rummels stand unter keinem guten Stern. Bereits am Eröffnungsfreitag blieb der große Besucherandrang aus. So standen Fahrgeschäfte, wie etwa das Riesenrad, zeitweise still und auch an den Bratwurstbuden gingen nur wenige Würstchen und Pommes über die Theke.

Trotz ausbleibender Kundschaft versuchten Schausteller zunächst noch positiv zu bleiben und schauten optimistisch auf die kommenden Tage. Den schlechten Start schoben sie auf das graue und nasse Herbstwetter. Genau das wurde ihnen schlussendlich jedoch zum Verhängnis.

So viele Besucher kamen zur Herbstkirmes 2023 am Tonhallenufer in Düsseldorf

Wie Oliver Wilmering vom Düsseldorfer Schaustellerverband „Antenne Düsseldorf“ sagt, seien wegen des durchwachsenen Wetters nur rund 20.000 Menschen zum Rummel am Tonhallenufer gekommen. Dabei hatten die Schausteller bis zum Ende der Kirmes mit 30.000 Besuchern gerechnet.

Nichtsdestotrotz zeigt sich Wilmering zufrieden und betont beim Radiosender, dass es auf der Kirmes viele Highlights für die Besucher gegeben habe. So gab es an beiden Freitagen eine Multimedia-Tanzshow, welche „etwas anderes, was man so von Volksfesten nicht kennt“, gewesen sei. Laut Wilmering ist diese „sehr gut angekommen beim Publikum“. Für Familien habe es den Kindertag mit „lebensechten Cartoon-Figuren, die über den Festplatz gelaufen sind“, gegeben.

Mit dem Ende der Herbstkirmes startet bald schon das nächste Event in der Düsseldorfer Innenstadt. So beginnt demnächst der Aufbau des Weihnachtsmarktes. Auf welche Highlights ihr euch dieses Jahr freuen dürft, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wer hingegen noch einmal in den Genuss eines Volksfestes kommen möchte, hat nun in Köln die Gelegenheit dazu. Dort startete am Samstag (28. Oktober) die Deutzer Kirmes. Alle Infos zum bunten Treiben in der Domstadt gibt es hier.