Düsseldorf: Mutmaßliche Täter der Messerstecherei am Sonntag stellen sich selbst

Ein schneller, in Teilen auch unerwarteter Erfolg für die Polizei Düsseldorf: Die mutmaßlichen Täter der Messerstecherei am Burgplatz haben sich selbst gestellt. Die Fahndung nach dem Hauptverdächtigen und seinem Begleiter lief seit Sonntag auf Hochtouren.

>> Düsseldorf: Drei Männer an Karneval in der Altstadt niedergestochen <<

Nachdem die Polizei Düsseldorf und Staatsanwaltschaft öffentlich mit einem Bild nach einem Tatverdächtigen gefahndet hatten, meldeten sich der Gesuchte und sein vermeintlicher Mittäter am Dienstagabend bei der Bundespolizei. Der 17-jährigen Haupttäter steht im Verdacht, drei Personen am Sonntag in der Altstadt durch Messerstiche zum Teil lebensgefährlich verletzt zu haben. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein ebenfalls 17 Jahre alter Begleiter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

17-Jähriger noch immer in Lebensgefahr

Die drei Opfer der Tat im Alter von 17, 18 und 22 Jahren, kamen am Sonntag in Krankenhäuser und mussten operiert werden. Besonders schwer getroffen hat es das 17-jährige Opfer: Er schwebte am Dienstag noch immer in Lebensgefahr. Für die Polizei und die Rettungsdienste in Düsseldorf gab es über die dollen Tage wieder einiges zu tun. Laut Aussage der Polizei Düsseldorf sei die Stimmung in der Altstadt teils sehr aggressiv gewesen.

Das könnte euch auch interessieren: