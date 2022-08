„SWR Nachtcafé“ heute um 22 Uhr: Gäste und Thema der Sendung am 5. August

Seit mittlerweile über drei Jahrzehnten gibt es das SWR Nachtcafé. Dabei hat es in der Show aber nur zwei Gastgeber gegeben, geprägt wurde sie von Wieland Backes, mittlerweile führt Michael Steinbrecher durch die Show. Wir geben euch alle Infos und sagen euch, wer in der nächsten Ausgabe zu Gast ist.

Am 5. August 2022 strahlt der SWR von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr die nächste Nachtcafé-Ausgabe aus. Dies ist eine Wiederholung aus dem Januar 2022. Im Anschluss gibt es noch von 23.30 Uhr bis 0 Uhr eine „Classics“-Ausgabe.

Das sind die Gäste im SWR Nachtcafé am 5. August:

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak

Margot Flügel-Anhalt

Simon Glocker

Matthias Politycki

Daniela Widmer

Das ist das Thema im SWR Nachtcafé am 5. August:

„Fernweh – endlich wieder raus in die Welt“ Die Sehnsucht, endlich wieder in die weite Welt hinaus zu reisen, ist bei vielen Menschen unermesslich groß. Nach etlichen Monaten der Pandemie können sie es kaum noch erwarten, die heimischen Gefilde zu verlassen und die große Freiheit zu spüren.

Das Schlagerpaar Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack ist jährlich 100.000 Kilometer mit dem eigenen Luxus-Wohnmobil unterwegs. Früher lebten die beiden einen Großteil des Jahres im Hotel, was für Stefan Mross zunehmend anstrengender wurde: „Das war ein ewiges rein, raus, einchecken, auschecken. Irgendwann haben wir gesagt, dass wir Hotels nicht mehr sehen können. Und mit dem Wohnmobil ist das jetzt Freiheit pur.“

Mit 64 Jahren entschloss sich Margot Flügel-Anhalt die weite Welt zu erkunden. Mit ihrem Motorrad und einem in die Jahre gekommenen Auto fuhr sie Tausende von Kilometern bis tief nach Südostasien: „Das Beeindruckendste für mich ist es ganz allein in Wüsten unterwegs zu sein. Diese Weiten sind einfach unglaublich faszinierend.“ Unzählige exotische Länder hat die Rentnerin mittlerweile erkundet, dennoch ist ihre Abenteuerlust noch längst nicht gestillt.

Simon Glocker stand eine vielversprechende internationale Karriere als Model bevor. Doch statt eines glamourösen Jetset-Lebens entschied er sich für eine traditionelle Laufbahn als Bäcker auf der Schwäbischen Alb: „Es war damals immer so, dass es mir warm ums Herz wurde, wenn ich unterwegs war und an zu Hause dachte. Auf der Alb fühle ich mich einfach wohl und geborgen.“

Matthias Politycki wird oft als „Weltreisender“ unter den deutschen Schriftstellern bezeichnet. Mehr als hundert Länder hat er schon erkundet, doch das Fernweh nimmt bei ihm im Alter immer weiter zu: „Man ist nach vielen Reisen wie verwandelt und kommt nicht als derselbe Mensch zurück. Ich glaube, erst wenn man die Ferne kennengelernt hat, beginnt das Fernweh so richtig.“

Über acht Monate war Daniela Widmer als Geisel bei den Taliban gefangen. Mit ihrem damaligen Freund reiste sie mit ihrem Camping-Bus durch Pakistan, als ihr Martyrium begann: „Wir wollten die Hoffnung nicht aufgeben und haben ständig an eine Flucht gedacht, aber es gab Momente, da dachte ich, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter.“ Es folgten Monate voller Verzweiflung, Bangen und Todesangst.

Das SWR Nachtcafé in der Wiederholung:

Samstag, 6. August, 10.15 Uhr (SWR)

Samstag, 6. August, 12.30 Uhr (hr)

Das SWR Nachtcafé im TV, Stream und in der Mediathek

An jedem Freitagabend gibt es im SWR Fernsehen das Nachtcafé, die Sendung ist also eine echte Institution auf dem dritten Programm. Im Gegensatz zu anderen Talkshows im Öffentlich-Rechtlichen gibt es nur einen Gastgeber, während es etwa in der NDR Talk Show zwei Moderatoren-Duos gibt: Michael Steinbrecher führt durch jede Ausgabe.

Die Ausstrahlung findet weiterhin im SWR Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber auch zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Alle Ausgaben stehen danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung, dort können sich die Zuschauer die Shows dann noch einmal auf Abruf zu Gemüte führen. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal anzuschauen.

Das ist der Moderator des SWR Nachtcafé

Das Konzept des SWR Nachtcafé ist eng mit seinen Gastgebern verbunden. Denn, wie bereits thematisiert, gibt es bei anderen Talk-Formaten im Öffentlich-Rechtlichen viele Moderatoren.

Im SWR Nachtcafé hat es seit der ersten Ausstrahlung 1987 sage und schreibe zwei Moderatoren gegeben. Mittlerweile hat Michael Steinbrecher, den viele noch als Moderator des „Aktuellen Sportstudio“ kennen werden, die Zügel übernommen.

Bis Ende 2014 führte Wieland Backes durch die Sendung und das seit der ersten Ausgabe – also insgesamt über 27 Jahre. Backes moderierte insgesamt 706 Sendungen.

Backes verkündete einige Monate vor seiner letzten Sendung, dass er die Moderation aus freien Stücken abgeben werde. Durch den Wechsel zu Steinbrecher wurde auch an einigen Aspekten der Sendung gefeilt – so wurde etwas das „Bargespräch“, in dem ein Gast ein Einzelgespräch mit Backes hatte, aus dem Format genommen.

Der SWR Nachtcafé Podcast – Das wahre Leben

Wer noch mehr interessante Menschen und Geschichten rund um die Themen Familie, Liebe, Beruf und Co. hören möchte, dem wird der SWR Nachtcafé – Das wahre Leben Podcast gefallen. Hier spricht Moderator Michael Steinbrecher alle zwei Wochen mit spannenden Persönlichkeiten, die eine Menge zu erzählen haben. Den Podcast findet ihr in Apps wie Spotify, Apple Podcasts und der ARD Mediathek.

Das SWR Nachtcafé bei „Talk am Dienstag“

Seit September 2019 gibt es das Format „Talk am Dienstag“ im Ersten. Dort wird dienstags um 22.50 Uhr eine der vielen Talkshows, die eigentlich in den dritten Programmen läuft, ausgestrahlt.

Das SWR Nachtcafé ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), die „NDR Talk Show“ (NDR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Hier bekommt Ihr Infos zu den aktuellen Folge anderer Talkshows: