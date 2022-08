„Maybrit Illner“: Gäste und Themen der aktuellen Sendung

Einmal pro Woche diskutiert Maybrit Illner in ihrer Talkshow im ZDF über aktuelle Themen – seit über 20 Jahren. Hier erfahrt ihr, wer in der aktuellen Show zu Gast ist.

Die nächste Ausgabe von „Maybrit Illner“ zeigt das ZDF am Donnerstag, 18. August 2022 um 22.25 Uhr.

Das sind die Gäste bei „Maybrit Illner“ am 18. August

Omid Nouripour (Bündnis ´90/Die Grünen)

Parteivorsitzender

(Bündnis ´90/Die Grünen) Parteivorsitzender Janine Wissler (Die Linke)

Parteivorsitzende

(Die Linke) Parteivorsitzende Jens Spahn (CDU)

stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender

(CDU) stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender Arndt G. Kirchhoff

Unternehmer, u.a. Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen (unternehmer nrw), BDA-Vize-Präsident

Unternehmer, u.a. Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen (unternehmer nrw), BDA-Vize-Präsident Klaus Müller

Präsident der Bundesnetzagentur

Präsident der Bundesnetzagentur Eckart von Hirschhausen

Arzt, Moderator, „Scientists for Future“

Das ist das Thema bei „Maybrit Illner“ am 18. August

„Teure Energie – entlasten, sparen, rationieren?“

Gas und Strom und Heizöl werden immer teurer, die Gasumlage kommt – Tankrabatt und 9-Euro-Ticket fallen zum Monatsende weg. Kanzler Scholz will niemanden in der Krise allein lassen. Doch auf konkreten Pläne für weitere Entlastungen konnte sich seine Ampel-Regierung bisher nicht einigen. Wem wird die Regierung helfen und wie? Bleibt der Klimaschutz auf der Strecke? Wer kann und wer muss sparen? Und wenn im Winter das Gas doch nicht reicht, wer bekommt dann noch was ab?

Bei Maybrit Illner zu Gast sind die Parteivorsitzenden Omid Nouripour (Die Grünen) und Janine Wissler (Die Linke) sowie der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn (CDU). Sie diskutieren mit Arndt Kirchhoff, Vizepräsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, dem Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, und Eckart von Hirschhausen. Der Arzt und Moderator engagiert sich unter anderem für Klimaschutz bei „Scientists for Future“.

„Maybrit Illner“ im TV, Stream, Mediathek und als Podcast

Jeden Donnerstag zeigt das ZDF „Maybrit Illner“ live im Free-TV, in der Regel um 22.15 Uhr. Zeitgleich kann die Sendung auch hier live über das Internet gestreamt werden. Alte Folgen können auch nach Ausstrahlung noch in der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, sich hier die „Maybrit Illner“-Folgen im Anschluss herunterzuladen und als Podcast anzuhören.

Hier läuft „Maybrit Illner“ als Wiederholung im TV

Freitag, 19. August, 16 Uhr (phoenix)

Die Show läuft seit über 20 Jahren

Bereits seit 1999 führt Maybrit Illner einmal in der Woche durch ihre Talkshow zu politischen Themen. Bis 2007 lief die Sendung unter den Namen „Berlin Mitte“. Mit der Umbenennung in „Maybrit Illner“ wurde die Länge der Talkshow von 45 auf 60 Minuten erhöht.

Dass Illner eine Sendung nicht selbst moderiert, hat Seltenheitswert. Zum letzten Mal war dies im Dezember 2020 der Fall: Illner durch Mathias Fornoff ersetzt.

Im Zuge der Corona-Krise strahlte das ZDF zeitweise mehrere Sondersendungen am Sonntagabend aus. Dabei konkurrierte die Talkshow mit „Anne Will“, was für Ärger zwischen den TV-Sendern sorgte.

Das ist Maybrit Illner

Bevor die gebürtige Ost-Berlinerin 1999 die Moderation von „Berlin Mitte“ übernahm, gehörte sie zum Moderations-Team des ZDF-Morgenmagazins. Von 2010 bis 2012 moderierte sie neben ihrer Talkshow auch noch im Wechsel mit Claus Kleber und Marietta Slomka das heute-journal. Ab 2013 konzentrierte sich Illner aber wieder hauptsächlich auf ihre Talkshow.

Ihre ersten journalistischen Schritte machte sie nach einem Studium in der „Sektion Journalistik“ an der Karl-Marx-Universität in Leipzig übrigens kurz vor der Wiedervereinigung in der ehemaligen DDR als Sportjournalistin.

