Bereits im Januar 1976 wurde die erste Ausgabe des Kölner Treff ausgestrahlt. Nach einer Pause gibt es die Neuauflage seit 2006 im WDR. Wir geben euch alle Infos zur nächsten Ausgabe und verraten, wer zu Gast ist und welche Themen diskutiert werden.

Am 22. Oktober gibt es wieder eine neue Ausgabe mit dem Moderatoren-Duo Susan Link und Micky Beisenherz. Die Sendung geht von 22.00 Uhr bis 23.30 Uhr.

Das sind die Gäste des Kölner Treff am 22. Oktober:

Edgar Selge

Ilka Bessin

Esther Schweins

Roland Kaiser

Tina Sohrab

Eko Fresh & Sarah Bora

Das sind die Themen des Kölner Treff am 22. Oktober:

Edgar Selge

Er gehört wohl zu den bedeutendsten Charakterdarstellern des Landes. 1948 geboren, wuchs er als Sohn eines Gefängnisdirektors im westfälischen Herford auf. Nach einem Philosophie- und Germanistikstudium zog es ihn auf die Bretter, die für so viele die Welt bedeuten. Eine gute Entscheidung, denn es gibt wohl kaum einen Preis, den der Schauspieler nicht für seine Arbeit entgegennehmen durfte. Fernsehzuschauer dürften ihn vor allem noch als einarmigen Kommissar Tauber aus dem „Polizeiruf 110“ in Erinnerung haben. Nun hat Edgar Selge sein erstes Buch geschrieben – Erinnerungen an (s)eine Kindheit in den 1960er Jahren. Wenn da mal nicht der nächste Preis wartet.

Ilka Bessin

Sie wurde als Cindy aus Marzahn bekannt und gilt heute als eine der erfolgreichsten Komikerinnen Deutschlands – auf der Bühne und im Fernsehen. 2016 gab sie ihre Kunstfigur auf und zeigte allen, dass sie auch als Ilka, ganz ohne den pinkfarbenen Jogginganzug, die Menschen zum Lachen bringen kann. Zum Beispiel, wenn sie über Seltsamkeiten im Alltag, missglückte Sexpraktiken und Schrulligkeit im Alter witzelt. Ungeschminkt gibt sie Antworten darauf, wie man humorvoll mit dem eigenen Lebenschaos umgeht oder wie man auch mit fast Fünfzig noch eine echte Raubkatze im Bett ist…

Esther Schweins

Schauspielerin und Regisseurin Esther Schweins gehört zu den eher seltenen Talkshow-Gästen, denn sie lebt eigentlich mit ihren beiden Kindern auf Mallorca. Umso mehr freuen wir uns, wenn die durch ihre Auftritte als Komikerin bekannt gewordene Darstellerin die Gästerunde bereichert. Im Gepäck hat die 51-Jährige ihren neuen Podcast, in dem sie gemeinsam mit dem Arzt Dr. Martin Mücke, seltenen und rätselhaften Krankheiten auf den Grund geht.

Roland Kaiser

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass es nur wenige deutschsprachige Künstler gibt, die auf eine so lange und stete Karriere zurückblicken können: Seit Mitte der Siebziger Jahre steht Roland Kaiser auf der Bühne. Mit Hits wie „Santa Maria“, „Joana“, „Dich zu lieben“ oder auch „Sieben Fässer Wein“ hat er Schlagergeschichte geschrieben! Im Kölner Treff blicken wir auf einige spannende Kapitel seines ungewöhnlichen Künstlerlebens zurück.

Tina Sohrab

Sie hat von Geburt an eine Netzhauterkrankung und verlor als Jugendliche über Nacht ihre Sehkraft. Trotzdem wollte sie selbstständig sein und lernte mithilfe einer Assistentin nicht nur mit ihrer Krankheit umzugehen, sondern auch ihre Leidenschaft zu professionalisieren: das Schminken! Die Make-up-Artistin veröffentlicht auf ihrer Onlineplattform „blind & beauty“ Make-up-Tutorials blindengerecht und erreicht damit nicht etliche Follower. Im Kölner Treff wird sie erzählen, wie sie es schafft, die Beauty-Welt etwas „inklusiver“ zu gestalten!

Eko Fresh und Sarah Bora

Seit mittlerweile 20 Jahren steht der Rapper und Musikproduzent Ekrem Bora – besser bekannt als Eko Fresh – in der Öffentlichkeit. Und zwar nahezu skandalfrei! Im Musikbusiness zählt er längst zu den etablierten Urgesteinen, doch auch als Schauspieler konnte er in den letzten Jahren immer wieder überzeugen. Gemeinsam mit Ehefrau Sarah, die ebenfalls Musik macht und Sohn Elijah, ist die Fresh-Family gerade erst in ein Eigenheim gezogen. Wie hier die Rollenverteilung aussieht und warum das Paar nicht müde wird, sich gegen Frauenfeindlichkeit und für eine empathischere Welt einzusetzen, möchten die sympathischen Eheleute im Kölner Treff erzählen.

Das sind die Wiederholungen des Kölner Treff:

Samstag, 23. Oktober, 0.30 Uhr (WDR)

Sonntag, 24. Oktober, 10.20 Uhr (WDR)

Der Kölner Treff im TV, Stream, Mediathek und im Radio

Im Gegensatz zu anderen Talkshows im dritten Fernsehen gibt es jeden Freitag eine neue Ausgabe des Kölner Treff. Die Moderation hat seit der Neuauflage des Formats 2006 Bettina Böttinger übernommen. Als feste Urlaubsvertretung für Böttinger agieren Susan Link, die sonst das ARD-Morgenmagazin moderiert, und Comedy-Autor Micky Beisenherz. Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im WDR-Fernsehen statt.

Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Beim Kölner Treff gibt es zudem die Möglichkeit, die Folge vom Freitag am Sonntag im Radio zu hören – wenn ihr also im Auto unterwegs seid, könnt ihr die aktuelle Ausgabe auch einfach am Sonntagabend von 21 Uhr bis 22 Uhr auf WDR5 hören.

Das sind die Moderatoren des Kölner Treff

Mittlerweile ist ein Trio für die Moderation des Kölner Treff verantwortlich. Bereits seit 2006 ist Bettina Böttinger die Hauptmoderatorin des WDR-Formats – damals wurde die Show nach 23-jähriger Unterbrechung wiederbelebt. Zunächst hatte sie noch Achim Winter an ihrer Seite, seitdem ist sie als Solo-Moderatorin unterwegs.

Bereits in den 90er-Jahren wurde Böttinger für ihre Medienshow Palazzo mehrfach für den Grimme-Preis nominiert. Über ein Jahrzehnt führte sie zudem durch die Talkshow „B. trifft…“.

Als Vertretung für Böttinger ist seit 2017 das Duo Susan Link und Micky Beisenherz tätig. Link ist seit 2011 beim WDR beschäftigt und moderiert seit 2012 das ARD-Morgenmagazin. Zudem agierte Link auch als Urlaubsvertretung für Frank Plasberg bei „hart aber fair“.

Micky Beisenherz war lange als Mann hinter den Kulissen tätig, unter anderem als Autor für die „ZDF heute-show“. Seit vielen Jahren ist er zudem einer der Autoren von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Neben seiner gelegentlichen Moderationen beim Kölner Treff führt er auch durch die NTV-Talkshow „#timeline“ und durch seinen News-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“.

In der ersten Auflage des Kölner Treff von 1976 bis 1983 zählten Alfred Biolek, Dieter Thoma und Elke Heidenreich zu den Gastgebern.

Der Kölner Treff bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Der Kölner Treff ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), die „NDR Talk Show“ (NDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

