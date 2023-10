Kölner Karneval im Fernsehen: WDR überträgt jeckes Treiben live im TV

Kölle Alaaf! Die fünfte Jahreszeit ist eingeläutet. Am 11.11.2023 um 11.11 Uhr feiern die Jecken in Köln den Sessionsauftakt auf dem Gelände der Willi-Ostermann-Gesellschaft am Heumarkt und in der gesamten Stadt. Für jecke Stimmung sorgen unter anderem Cat Ballou, Kasalla, die Bläck Fööss und die Höhner. Im Fernsehen kann an diesem Tag im WDR das närrische Treiben in der Domstadt live verfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung gibt es hier.

Kölner Karneval am 11.11: Der Ablaufplan im WDR im Überblick

Schon früh am Morgen geht es mit dem Karnevalsprogramm im WDR los. So zeigt der Sender um 7.30 Uhr mit „Du Ei!“ ein Best-of der Karnevals-Musikgruppe „Colonia Duett“. Seit 1974 gehören Hans Süper und Hans Zimmermann zu den Spitzenkräften des Kölner Karnevals. Musikalisch geht es auch im Anschluss weiter: Um 7.45 Uhr gibt es das „Bläck Fööss 50 plus 2 – Das Jubiläumskonzert vor dem Kölner Dom“ zu sehen.

Von 10.30 bis 16 Uhr überträgt der WDR dann das jecke Treiben aus Köln live im TV. Damit können auch diejenigen den Sessionsauftakt mitverfolgen, die kein Ticket mehr für die Veranstaltung am Heumarkt bekommen haben. Gefeiert wird in dieser Session unter dem Motto „Wat e Theater – wat e Jeckespill“! Unterbrochen wird das närrische Programm lediglich einmal für 15 Minuten um 12.45 vom Nachrichtenformat „WDR aktuell“. Wie auch in den letzten Jahren wird die Live-Schaltung vom Porzer Urgestein Guido Cantz moderiert. Die Co-Moderation übernehmen Andrea Schönenborn sowie die Social Media-Expertin Svenja Kellershohn.

Zur Prime-Time um 20.15 Uhr zeigt der WDR das Best-of „Karneval Total: Das Beste der Session 2022/23“. Hier dürfen sich Jecken noch einmal an den Highlights der vergangenen Session erfreuen. Zum Abschluss des Tages gibt es um 23.45 Uhr eine Konzert-Aufzeichnung von einem Auftritt der Kölschrock-Band Kasalla im RheinEnergie-Stadion.

Live-Übertragung des Kölner Karnevals in der Mediathek und Stream

Wer daheim über keinen Fernsehanschluss verfügt oder die Sendung unterwegs schauen möchte, für den steht online ein Stream bereit.

Für alle, die die Übertragung Live-Schaltung am Heumarkt am 11.11 verpasst haben oder nachschauen möchte, wird in der Mediathek eine Aufzeichnung der närrischen Veranstaltung zur Verfügung stehen. Diese kann kostenlos angeschaut werden.

Karnevals-Auftakt am 11.11 auch im Radio

Nicht nur im TV kann der Karnevalsauftakt mitgefeiert werden. So ist der Radio-Sender WDR4 am 11.11 ebenfalls im Karnevals-Fieber. Ab 20 Uhr läuft hier die „Sessionseröffnung“ mit Moderation Wicky Junggeburtn, bei welcher zu den besten Liedern der fünften Jahreszeit mitgeschunkelt werden kann.