Karneval 2022 im Fernsehen: TV-Tipps, Live-Streams und jecke Ideen für die Party daheim

Auch in diesem Jahr fällt der große Party-Marathon von Altweiber bis Rosenmontag aufgrund der Corona-Pandemie etwas anders aus. Doch etwas Karneval-Feeling ist trotzdem möglich. Ob Streaming- und TV-Formate, Kostüm-Ideen oder virtuelle Partys: Wir verraten euch die besten Tipps für die jecke Zeit in den eigenen vier Wänden.

Karneval im Fernsehen: Das TV-Programm von Altweiber bis Rosenmontag

Egal ob zünftige Karnevalskonzerte, Rückblick auf kultige Sitzungen, Portraits oder Fernsehfilme mit Karnevalsbezug: Die Auswahl an jecken Highlights im Fernsehen kann sich mal wieder blicken lassen.

Gleich an Altweiber (24. Februar) blickt der WDR um 8.45 Uhr auf die Sessionseröffnung 2021 in Köln zurück, danach folgen Mitsing-Konzerte beim „Weiber live 2022: Jeck im Herzen – Eure Lieder“. Um 20.15 Uhr wird es an Altweiber auch im ZDF jeck: „Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“ ist bereits feste Tradition und wird diesmal präsentiert von Sitzungspräsidentin Nathalie Bergdoll. Aufgezeichnet wurde die Sendung bereits im Januar vor 450 Gästen im Kölner Tanzbrunnen – natürlich Corona-konform und open air. Darauf ein herzliches Alaaf! Wer keine Lust auf klassischen Karneval hat, der darf im WDR beim Tatort „Tanzmariechen“ die düstere Seite des Karnevals erleben. Gleich danach folgt um 22.15 Uhr „Die ausgefallenste Stunksitzung 2022“ mit Biggi Wanninger.

Am Freitag müsst ihr etwas länger wach bleiben: In der Nacht von Freitag auf Samstag sendet der WDR um 0 Uhr einen ganz besonderen Abend mit Carolin Kebekus‘ BeerBitches und dem WDR Funkhausorchester. Passend zu Karneval liefern die „Classic Bitches“ gesellschaftskritische und freche Texte auf Kölsch. Gleich danach heizt das Jubiläumskonzert „25 Jahre Brings“ die Stimmung ab 1 Uhr morgens nochmal gehörig an.

An Rosenmontag wird vom WDR ab 9.45 Uhr der Kölner Rosenmontagszug live aus dem Stadion des 1. FC Köln übertragen. Düsseldorfer hingegen freuen sich auf die Höhepunkte der Prunksitzung des Comitee Düsseldorfer Carneval – diese sind am Dienstag ab 22.15 Uhr zu sehen. Als rote Nase on top folgt ein Porträt vom Wagenbauer Jacques Tilly.

Karneval im Fernsehen: Das TV-Programm zu Altweiber am Donnerstag, 24. Februar

7.30 Uhr, WDR – Du Ei!, Das Allerbeste vom Colonia Duett

7.45 Uhr, WDR – Marie-Luise Nikuta: Die kölsche Motto-Queen

8.45 Uhr, WDR – Kölsche Tön vom Heumarkt – Das Best of der Sessionseröffnung 2021

11.00 Uhr, WDR – Weiber live 2022: Jeck im Herzen – Eure Lieder

13.05 Uhr, WDR – Weiber live 2022: Jeck im Herzen – Eure Lieder

16.15 Uhr, WDR – Weiber live 2022: Jeck im Herzen – Eure Lieder

20.15 Uhr, ZDF – Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung

20.15 Uhr, SWR – Stars der Bütt – Ein Leben für die Fastnacht

20.15 Uhr, WDR – Tatort – Tanzmariechen (2017)

22.15 Uhr, WDR – Die ausgefallenste Stunksitzung 2022 (mit Biggi Wanninger)

23.45 Uhr, WDR – Die schönsten Lieder aus der Stunksitzung – 33 Jahre Köbes Underground

1.45 Uhr, WDR – Sing mit Köln! XL

Karneval im Fernsehen: Das TV Programm am Freitag, 25. Februar

20.15 Uhr, WDR – Jet zo laache! Unsere besten Karnevalsredner

20.15 Uhr, ZDF – „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ – die Fernsehsitzung aus Mainz

22.00 Uhr, WDR – Jet zo laache – Die besten Reden der ARD Fernsehsitzung

23.30 Uhr, WDR – Du Ei! – Das Beste vom Colonia Duett

0.00 Uhr, WDR – Classic Bitches, ein Abend mit Carolin Kebekus‘ BeerBitches und dem WDR Funkhausorchester

1.00 Uhr, WDR – 25 Jahre Brings – Das Jubiläumskonzert

3.25 Uhr, WDR – Sing doch eine met – Das kölsche Tauschkonzert

Karneval im Fernsehen: Das TV Programm am Samstag, 26. Februar

8.45 Uhr, WDR – Du Ei!, Das Allerbeste vom Colonia Duett

9.00 Uhr, WDR – Jet zo laache – Das Beste aus dem rheinisch-westfälischen Karneval XL

11.00 Uhr, WDR – Divertissementchen 2022 – Napoleon en Kölle

12.30 Uhr, WDR – Helau und Alaaf! – Die besten Karnevalslieder und Büttenreden zwischen Rhein und Weser

20.15 Uhr, WDR – Glückwunsch Guido Cantz: 30 Jahre Karneval!

21.45 Uhr, WDR – Wider den tierischen Ernst 2022

23.45 Uhr, WDR – Jet zo fiere – Das Beste aus der Verleihung des Ordens „Wider den tierischen Ernst“

1.45 Uhr, WDR – Best of … Höhner

Karneval im Fernsehen: Das TV Programm am Sonntag, 27. Februar

7.55 Uhr, WDR – Das etwas André Karnevalskonzert!

8.40 Uhr, WDR – Sing doch eine met – Das kölsche Tauschkonzert

10.10 Uhr, WDR – Köln singt Zohus

13.10 Uhr, WDR – Alaaf, Helau und Tschingbumm

15.55 Uhr, WDR – Karneval Anno Pief (Die größten Redner – die besten Lieder)

17.55 Uhr, WDR – Ein Herz und eine Seele – Rosenmontagszug

20.15 Uhr, WDR – Superjeile Zick – Karnevalslieder meines Lebens

22.45 Uhr, WDR – 40 Jahre Bläck Fööss – Das Jubiläumskonzert

1.10 Uhr, WDR – Die ausgefallenste Stunksitzung 2022 (mit Biggi Wanninger)

2.40 Uhr, WDR – Die schönsten Lieder aus der Stunksitzung – 33 Jahre Köbes Underground

Karneval im Fernsehen: Das TV Programm am Rosenmontag, 28. Februar

6.10 Uhr, WDR – Erlebnisreisen: Zum Karneval nach Namibia

8.25 Uhr, WDR – Du Ei!, Das Allerbeste vom Colonia Duett

8.40 Uhr, WDR – Rosenmontag in Köln: Der ausgefallenste „Zoch“! (Wiederholung des Rosenmontagszuges 2021 mit den Stockpuppen des Kölner Hänneschen Theaters)

9.45 Uhr, WDR – Kölner Rosenmontagszug 2022 – Live aus dem Stadion (Motto: Alles hät sing Zick)

13.00 Uhr, WDR – Sing doch wieder met – Das zweite kölsche Tauschkonzert (mit Brings, Bläck Fööss, Höhner, Kasalla, Cat Balou und Paveier)

14.10 Uhr, ARD – Rosenmontag in Köln 2022

14.30 Uhr, WDR – Du Ei!, Das Allerbeste vom Colonia Duett

15.00 Uhr, WDR – Ludwig Sebus – Der Grandseigneur im Kölner Karneval

20.15 Uhr, ARD – Karneval in Köln 2022

23.15 Uhr, WDR – Karneval in Köln 2022

1.45 Uhr, WDR – Jet zo laache – Das Beste aus dem Kölner Karneval, Folge 2

Karneval im Fernsehen: Das TV Programm am Veilchendienstag,1. März

20.15 Uhr, WDR: Westfalen haut auf die Pauke, Das Beste aus 50 Jahren Karneval in Münster

22.15 Uhr, WDR: Düsseldorf Helau – „Die schönsten Momente“ (Höhepunkte der Prunksitzungen des Comitee Düsseldorfer Carneval e.V.)

0.15 Uhr, WDR: Jacques Tilly – Enfant terrible des Karnevals

Karneval per Live-Stream ins Wohnzimmer

Höhner, Brings, Räuber, Miljö: Sie sind beim Jeckstream dabei!

Kölner Karnevals-Größen wie Bläck Fööss, Brings, Räuber, Höhner oder Ingrid Kühne in einem Programm? Das Streaming-Format „Jeckstream“ der Firma MS Media aus Köln-Erftstadt macht es möglich: Sie haben die Auftritte der Künstler vorab vor entsprechender Karnevals-Kulisse und natürlich ohne Publikum aufgenommen.

So geht’s: Auf Jeckstream könnt ihr zwischen verschiedenen Paketen wählen – von „Mini-Jeck“ bis „Total-Jeck“ ist alles dabei. Beim normalen „Jeck“-Set liefern euch sechs Künstlern und ein Moderator eurer Wahl 160 Minuten Karnevalsstimmung für 12,99 Euro zzgl. Ticketgebühren. Auch Sitzungen wie „Dat kölsche Hätz“ (20 Euro) sind buchbar. Die Bezahlung läuft über einen Ticketservice: Nach dem Kauf bekommt ihr den Streaming-Code, der 48 Stunden gültig ist. Das Angebot läuft bis zum 2. März.

„Eurosavision – die Röschen-TV-Show“ als Online-Spektakel

Das Team um Claus Vinçon („Käthe“ aus der Lindenstraße) geht mit der alternativen kultigen Röschen-Sitzung viral: Zwei Stunden kunterbuntes Programm mit liederlichen Liedern, schrillen Sketchen und Co. erwarten euch per Livestream.

So geht‘s: Die Tickets für die Röschen-Sitzung 2022 könnt ihr für je 11 Euro plus VVK-Gebühr hier kaufen. Der Stream ist vom 21. Januar bis zum 1. März 2022 abrufbar, nach dem Kauf führt ein Link auf das Video, das ihr euch innerhalb von 48 Stunden angucken könnt.

Kostüm-Trends 2022

Ob als Kinder Schoko-Bon, tanzende Bratwurst, buntes Einhorn, gruseliger Zombie oder „Ahoi Brause“ auf zwei Beinen: In ist, was euch gefällt. Und im Kostüm macht die virtuelle Party oder die kleine Sause mit eurem Kind im heimischen Wohnzimmer noch mal mehr Spaß. Routinierte Jecken haben im Kleiderschrank sowieso diverse Teile zum Verkleiden.

Online könnt ihr bei Anbietern wie Deiters (hier gibt es zum Beispiel das besagte Ahoi Brause-Outfit) oder Party-Discount bestellen. Toll sind auch DIY-Kostüme für Klein und Groß – und oft schnell gemacht. Mit Pappe, buntem Tonpapier, Schere, Kleber und Tuschfarben zaubert ihr diese „Verkleidung“ für kleine Karnevalisten:

(Virtuelle) Karnevals-Party in den eigenen vier Wänden

Ein dreifaches „Helau“ über FaceTime oder Skype, ein beschwingtes „Kölle Alaaf“ per Video-Anruf bei WhatsApp oder Zoom machen das Feiern mit Freunden und Familie auch an den närrischen Tagen möglich. Und die kostenlose Houseparty-App fürs Smartphone sorgt mit Funktionen wie Spielen oder Karaoke für noch mehr Stimmung. Ihr bekommt sie im Google Play Store und Apple Store.

Ob online oder nur im engsten Familienkreis: Deko mit Luftschlangen, Luftballons und Konfetti sind für die Karnevals-Party @ Home Pflicht! Auf dem Programm stehen dann gemeinsames Schunkeln, eine Polonaise, das beste Kostüm küren, Berliner-Wettessen und die Konfetti-Schlacht im Wohnzimmer – so haben alle auch am nächsten Tag viel Spaß beim Aufräumen.

