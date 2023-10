11.11. in Köln: In diesen Kneipen und Brauhäusern steigen 2023 Karnevals-Partys

Wo lässt es sich lässig feiern, auch wenn man nicht alle Karnevalslieder mitgrölen kann und noch nie ein Funkemariechen live gesehen hat? In jedem Kölner Veedel! Tonight News hat euch die szenigsten Kneipen, in denen an den tollen Tagen Karnevals-Partys steigen, aufgelistet.

Kölner Karneval: 11.11.2023 im „Johann Schäfer“-Brauhaus

Das Brauhaus in der Südstadt freut sich bereits auf den Elften Elften und schreibt: „Selbstverständlich reißen wir auch dieses Jahr mit euch die altehrwürdigen Speditionshallen des Johann Schäfer in gewohnter etepetete Manier ab. Der Sessionsstart fällt dieses Jahr ausgerechnet auf einen Samstag! Man kann also Sonntags entspannt auskatern.“ Die Sause kostet keinen Eintritt. Los geht es um 10 Uhr.

Kölner Karneval: 11.11.2023 im „Haus Unkelbach“

Bekannt für seine legendären und kölschen Karnevalspartys: das Haus Unkelbach in Sülz! Hier kommen echte kölsche Jecke sowie „Immis“ auf ihre Kosten. Die Veranstaltung am 11.11. ist bereits ausverkauft. Aber vielleicht hattet ihr ja Glück. Der Einlass ist zwischen 9 und 10.30 Uhr. Danach verlieren die Tickets ihre Gültigkeit.

Kölner Karneval: 11.11.2023 in den „Hängenden Gärten“

In der kultigen Kneipe im Herzen von Ehrenfeld wird der Sessionsauftakt maritim zelebriert: „Alaaf Mäuse, am 11.11. starten wir in die neue Session und stechen mit der MS Gärten in See. Hol dir das limitierte Priority Boarding Ticket, denn es garantiert den Einlass ohne nennenswerte Wartezeit von 11 bis 13 Uhr. Die Tickets sind ab dem 4. Oktober an der Theke zu bekommen. Nur dort.“

Kölner Karneval 2023: 11.11. im Früh em Veedel

Brauhauskultur trifft Fastelovend! Im Herzen der Südstadt könnt ihr im Früh em Veedel so richtig 11.11. feiern. Karten gibt es vor Ort im Brauhaus. Ein Ticket kostet 10 Euro.

Kölner Karneval 2023: Die Bagatelle feiert den 11.11. schon am 10.11. in der Stadthalle Köln

Das Kultrestaurant Bagatelle feiert den 11.11. schon einen Abend vorher in der Stadthalle Köln in Köln-Mülheim – direkt hinter dem Palmengarten. Einlass ist um 18 Uhr, Start um 19 Uhr. Mit dabei sind viele kölsche Acts wie Kasalla, die Bläck Fööss, Fiasko, Planschemalöör und und und! „Alaaf und Remmidemmi“ nennt sich die Veranstaltung von Bagatelle-Boss Daniel Rabe. Tickets gibt es hier für 29,90 Euro.