DSDS 2023: Einzug in die Live-Shows – so feiern die Top 10!

10 Teilnehmer konnten die Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony im Recallfinale am Traumstrand von Thailand überzeugen. So feiern die Jungs und Mädels ihren Erfolg!

Vormerken: am kommenden Samstag, den 1. April 2023, dürfen sich die Zuschauer ab 20.15 Uhr auf die erste der drei diesjährigen DSDS-Liveshows, moderiert von Laura Wontorra, freuen.

Diese Kandidaten und Kandidatinnen der 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ sind weiter:

David Leischik (27) aus Köln

Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz)

Natalie Nock (29) aus Baden-Baden

Aileen Sager (23) aus Birkenfeld

Sem Eisinger (29) aus Frankfurt

Rose Ndumba (24) aus Essen

Peris Achilleas Grigoriadis (25) aus Pleidelsheim

Lawa Baban (26) aus Gießen

Monika Gajek (21) aus Salzgitter

Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover

DSDS Top 10: David Leischik aus Köln

Mit „No Matter What“ von Boyzone konnte David Leischik aus Köln die Jury überzeugen. Auf Instagram kann er sein Glück kaum fassen: Vor 20 Jahren hat der Tätowierer aus Köln bereits die erste Staffel DSDS geguckt, jetzt ist er selbst ganz vorne mit dabei. Für ihn geht ein Traum in Erfüllung.

DSDS Top 10: Lorent Berisha aus Dierikon (Schweiz)

Der gerade erst 19-jährige Lorent Berisha verzauberte die Jury mit „All of Me“ von John Legend. Seine, laut Bohlen „strange“, Stimme hat es am Ende also bis in die Top 10 geschafft. Wie es für den jungen Mann aus der Schweiz weitergeht, liegt nun in den Händen der Zuschauer. Auf Instagram erklärt er stolz „Top 10 Baby!“ und dass es eines der aufregendsten Erlebnisse seines Lebens ist.

DSDS Top 10: Natalie Nock aus Baden-Baden

Auch sie ist mit dabei: Wackelkandidatin Natalie Nock aus Baden-Baden ist „unendlich dankbar für diese wundervolle Reise“. In Folge 17 konnte Natalie mit ihrer Version von „Ich liebe das Leben“ von Andrea Berg punkten und trat erstaunlich souverän auf. Dies hinterließ auch bei der Jury sichtlich Eindruck.

DSDS Top 10: Aileen Sager aus Birkenfeld

Mit „Ohne dich“ von Vanessa Mai konnte Aileen Sager zwar nicht wirklich überzeugen, setzte sich am Ende aber trotzdem durch. Woran es lag? Unklar! Für das Finale steht aber fest: Vanessa muss dringend mehr abliefern. Es bleibt spannend!

DSDS Top 10: Sem Eisinger aus Frankfurt

Mit einem „Weltklasse!“ von Jury-Mitglied Lombardi wurde Sem Eisingers Interpretation von „Stand by Me“ von Ben E. King bedacht. Kein Wunder also, dass auch er problemlos in die Top 10 gerutscht ist – und sich nun ernsthaft Hoffnung auf den Sieg machen darf. Auf Instagram verspricht der charmante Frankfurter: „Ich werde alles geben!“ – wir sind gespannt!

DSDS Top 10: Rose Ndumba aus Essen rückt nach

Eigentlich war Rose Ndumba gar nicht dabei – erst später fiel auf, dass die von der Jury gewählte Top 10 noch gar nicht vollzählig war! Rose Ndumba aus Essen wurde kurzerhand „nachgerückt“ – und kann es nun also noch einmal versuchen. Mit ihrem Song „Starships“ von Nicki Minaj konnte sie scheinbar noch nicht genug überzeugen, um gleich in die Top 10 zu wandern.

DSDS Top 10: Peris Achilleas Grigoriadis aus Pleidelsheim

Peris sang sich mit „Sweat (A La La La la Long)“ von Inner Circle in die Top 10: Er bot laut Jury zwar mehr Entertainment, als Stimmqualität, aber am Ende reichte es auch für ihn. Auf Instagram schreibt der 25-Jährige: „Ich hab so selten an mich geglaubt und oft an mir gezweifelt – immer haben mir viele gesagt „du bist nichts und kannst nichts“, aber ich hab immer gespürt dass da was in mir ist! Und jetzt ist es Zeit es zu beweisen.“

DSDS Top 10: Lawa Baban aus Gießen

Zeit den Regenschirm am Strand aufzuspannen: Mit „Umbrella“ von Rihanna und Jay-Z schaffe es Lawa Baban aus Gießen in die Top 10. Thematisch passte der Track so gar nicht an den Strand von Phuket, dennoch gab ihr die Jury am Ende die Möglichkeit sich weiter zu beweisen. Auf Instagram flippt sie aus: „ICH HABE ES GESCHAFFT!!! Live shows ich kommmmmeeeee!“

DSDS Top 10: Monika Gajek aus Salzgitter

Auch für Monika Gajek aus Salzgitter geht es nun richtig los: Sie ist in den Top 10 der 20. Staffel von DSDS! Das wird in den sozialen Medien natürlich so richtig gefeiert. Monika ist bereits seit den ersten Folgen eine heiße Anwärterin auf den Sieg. Auch die Kommentare unter ihrem neuesten Post sind sich einig: „Die einzige Kandidatin die wirklich singen kann!“ schreibt eine Instagram-Nutzerin.

DSDS Top 10: Kiyan Yousefbeik aus Hannover

Bohlens „Goldjunge“ Kiyan komplettiert die Top 10 mit seinem Auftritt und seiner astreinen Version von „Perfect“ (Ed Sheeran). Schon bei seinem Auftritt zusammen mit Tatjana Ivanovic im Halbfinale war der Pop-Titan überwältigt: „Ich bin so stolz, dass du meine Goldene bist. Komm her, ich muss dich einfach umarmen!“ Nun also geht die Reise weiter in Richtung Live-Shows. „Ich sitze hier mit Tränen in den Augen“ verkündet Kiyan auf Instagram.

DSDS 2023: Wann startet das Finale auf RTL?

Das Finale wird am Samstag, 15. April, live ab 20.15 Uhr auf RTL zu sehen sein. Übertragen wird das Spektakel live aus den MMC Studios in Köln.

DSDS 2023: Wer moderiert die Live-Show?

Laura Wontorra wird als Moderatorin der Jubiläums-Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ in den insgesamt drei Live-Shows auftreten. Los geht es ab Samstag, dem 1. April.

20 Jahre DSDS auf Album

19 Gewinner, 14 Nr. 1 Singles, wochenlange Charterfolge und zahlreiche Gänsehautmomente – seit zwei Jahrzehnten begeistert „Deutschland sucht den Superstar“ jung und alt. Die beliebte Castingshow hat nicht nur Kultstatus, sondern schreibt in diesem Jahr zum 20. Mal TV-Geschichte.

Anlässlich des großen Jubiläums werden erstmals alle bisherigen Siegersongs zusammen mit der DSDS-Allstars-Hymne „We Have A Dream“ auf einem Album vereint: „20 Jahre DSDS“ heißt das gute Stück, welches es als CD-DVD-Set sowie als eAlbum & eMixBundle Album inkl. Musikvideos in den Handel geschafft hat.