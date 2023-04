DSDS 2023 heute: Jury, Kandidaten, Live-Shows – wer singt sich zum Sieg?

Die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ läuft gerade auf RTL. Dafür wurde auch der Pop-Titan Dieter Bohlen aus dem Ruhestand geholt. Außerdem sitzt Pietro Lombardi in der Jury.

Wer steckt eigentlich mit Leony und Katja Krasavice auch hinter der Jury und wer moderiert die Live-Shows? Was passiert in den jeweiligen Folgen, und wann läuft das Finale? Wir haben alle Infos für euch!

DSDS 2023: Wann startete die 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“?

Los ging es am Samstag, 14. Januar, um 20.15 Uhr auf RTL. Damit bleibt sich der Sender treu, bereits in den Vorjahren startete die neue Staffel jeweils im Januar.

DSDS 2023: Wo fanden die Recalls statt?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sem Eisinger | DSDS Staffel 20 Kandidat (@s_meisinger)

Die diesjährigen Jurycastings und Recalls fanden in München, Köln Hamburg und Berlin statt. Nach dem Recall packten die Kandidaten ihre Sachen für die Reise nach Mallorca. Hier trennte sich die Spreu wieder Mals vom Weizen – in Duett- und Gruppen Competitions entschied sich, für wen es weiter nach Thailand ging. Die Live-Shows finden seit dem 1. April wieder in Deutschland in den MCM Studios in Köln-Ossendorf statt.

Live-Shows bei DSDS 2023 in Köln: Wie bekomme ich ein Ticket?

Am 1. April startete die erste von insgesamt drei Live-Shows. Wenn Fans den gebührenden Abschied der Superstar-Ära live miterleben wollen, konnten dafür Tickets im Vorfeld gebucht werden. Inzwischen sind allerdings alle DSDS-Live-Shows ausverkauft. Die Ticketpreise starteten bei 20 Euro. Die Tickets für das Halbfinale dürften nicht mehr als 34 Euro kosten. Für das DSDS-Finale musste im vergangenen Jahr 40 Euro hingeblättert werden. Über Preisänderungen ist dieses Jahr nichts bekannt. Auch, wenn die Shows bereits ausverkauft sind, gibt es eventuell die Chance auf Rückläufer. Den Link zur Ticket-Buchung findet ihr hier.

DSDS 2023: Wer moderiert die 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Laura Wontorra (@laurawontorra)

Für die 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ konnte der Sender Laura Wontorra an Land ziehen. Sie wird bei DSDS durch die drei Live-Shows führen und war darüber hinaus auch bei den Castings anwesend, um mit den Kandidaten hinter den Kulissen sprechen zu können.

Laura Wontorra selbst ist ebenfalls sehr angetan vom Vertrauen, dass ihr der Sender schenkt. „Ich kann kein Fußball spielen, aber ich moderiere es, ich kann nicht kochen, aber moderiere eine Kochshow – es ist also nur die logische Konsequenz, dass ich nun als vollkommen untalentierte Sängerin DSDS moderieren darf. Was für eine Ehre, beim Jubiläum und dem Comeback von Dieter Bohlen dabei sein zu dürfen!“ Alle Infos zur Moderatorin – und warum sie vor Dieter „keine Angst hat“, findet ihr hier zusammengefasst.

DSDS 2023: Dieter Bohlen lässt Bombe platzen – 2024 neue Staffel geplant

Es sollte eigentlich die letzte Staffel von DSDS sein – und damit eine zwanzigjährige Ära der deutschen Superstars vorbeigehen. Doch was lange währt, wird endlich gut: Die Zahlen scheinen den Sender zufrieden gestimmt zu haben, denn Dieter Bohlen lässt die Bombe während dem Gastauftritt von Bruce Darnell platzen: „Jetzt war natürlich immer die große Frage: ‚Was passiert eigentlich mit DSDS?“ Wir hatten immer zwei Millionen Zuschauer im linearen Fernsehen, dann viele, viele Zuschauer auf RTL+ und hunderte von Millionen von Aufrufe in den sozialen Medien. Wir hatten eine Verbreitung, die es so noch nie gab, entgegen den Nachrichten in der Presse. Und was folgt natürlich daraus: Es gibt eine 21. Staffel!“ RTL postet die Verkündung auf seinem Instagram-Account und schreibt darunter: „Eure riesige Unterstützung macht es möglich. Und sind wir doch mal ehrlich: RTL ohne DSDS? Undenkbar!“

Doch damit nicht genug, denn erstmals fällt auch nun die Altersgrenze, die es bisher Kandidaten über 30 verwehrt hat, sich zu bewerben. Von nun an können sich alle Gesangstalente, die über sechszehn Jahre alt sind, für die nächste Staffel DSDS bewerben. Alle weiteren Infos zur Bewerbung und den Hintergründen, warum die Castingshow nun doch nicht eingestellt wird, findet ihr hier.

DSDS 2024: Wer sitzt in der neuen Jury?

Nächstes Jahr geht die Casting-Show in eine neue Staffel – und die Gerüchteküche um das neue Jurorengespann ist bereits entfacht. Es ist Jury-Häuptling Dieter Bohlen selbst, der womöglich schon zu viel verraten hat. Alle weiteren Infos zu den Spekulationen der neuen Jury findet ihr hier.

DSDS 2023: Wann sind die Sendetermine der 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“?

Insgesamt stehen für die 20. Staffel passenderweise 20 Folgen zur Ausstrahlung bereit. Dazu gehören elf Folgen, in denen es sich nur um das Casting dreht. Sechs weitere Folgen zeigen die Kandidaten in den Auslands-Recalls, ehe es zu den drei Live-Shows übergeht. Ausgestrahlt werden die Folgen jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr.

Die Sendetermine für die 20. Staffel DSDS im Überblick:

Folge 1 (Casting 1): Samstag, 14.01.2023

Folge 2 (Casting 2): Mittwoch, 18.01.2023

Folge 3 (Casting 3): Samstag, 21.01.2023

Folge 4 (Casting 4): Mittwoch, 25.01.2023

Folge 5 (Casting 5): Samstag, 28.01.2023

Folge 6 (Casting 6): Mittwoch, 01.02.2023

Folge 7 (Casting 7): Samstag, 04.02.2023

Folge 8 (Casting 8): Mittwoch, 08.02.2023

Folge 9 (Casting 9): Samstag, 11.02.2023

Folge 10 (Casting 10): Mittwoch, 15.02.2023

Folge 11 (Casting 11): Samstag, 18.02.2023

Folge 12 (Recall 1): Mittwoch, 22.02.2023

Folge 13 (Recall 2): Samstag, 25.02.2023

Folge 14 (Recall 3): Samstag, 04.03.2023

Folge 15 (Recall 4): Samstag, 11.03.2023

Folge 16 (Recall 5): Samstag, 18.03.2023

Folge 17 (Recall 6): Samstag, 25.03.2023

Folge 18 (Live-Show 1): Samstag, 01.04.2023

Folge 19 (Live-Show 2): Samstag, 08.04.2023

Folge 20 (Live-Show 3): Finale am Samstag, 15.04.2023

DSDS 2023: Folge 19, 8. April – wer ist in der 2. Live-Show raus?

David Leischik

Peris Grigoriadis

Lawa Baban

Aileen Sager

DSDS 2023: Folge 18, 1. April – wer ist in der 1. Live-Show raus?

Rose Ndumba

Natalie Noch

DSDS 2023: Das waren die Top-Ten-Kandidaten

Insgesamt schafften es 40 Kandidaten in den Recall. Hier sind alle Teilnehmer, die noch im Rennen sind, im Überblick:

Aileen Sager Rose Ndumba (raus in Live-Show 1) Natalie Nock (raus in Live-Show 1) Lawa Baban Peris Achilleas Grigoriadis Lorent Berisha Sem Eisinger David Leischik Monika Gajek Kiyan Yousefbeik (goldene CD)

>> „DSDS“ 2023: Diese Teilnehmer stehen im Finale – Fotos und alle Infos <<

DSDS 2023: Das passiert in den einzelnen Folgen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ?Aileen Sager?| DSDS Staffel 20 Kandidatin (@aileen_sgr)

Am Samstagabend startet wieder der Kampf zwischen den Gesangstalenten. In den Auslands-Recalls versuchen die Superstar-Anwärter gegenüber der kritischen Jury ihr Gesangstalent zu beweisen – die einen mehr, die anderen weniger gut. Alle weiteren Infos zu den aktuellen Folgen findet ihr hier.

>> DSDS-Insider packt aus: Offenbart diese geheime Liste die Top Ten für die Live-Shows? <<

Goldene CD bei DSDS: Diese Kandidaten waren automatisch im Recall

Auch in der Jubiläumsstaffel wurden die goldenen CDs wieder verteilt. Somit hatte jedes Jurymitglied die Möglichkeit, seinem Schützling in einer der Castings ein Direkt-Ticket zu vergeben und die Sängerin oder den Sänger direkt in den Auslands-Recall zu beamen.

Riccardo Colo von Pietro Lombardi (Goldene CD in Folge 5)

Andrea Renzullo von Katja Krasavice (Goldene CD in Folge 8)

Kiyan Sepehr Yousefbeik von Dieter Bohlen (Goldene CD in Folge 9)

Tilly Horn von Leony (Goldene CD in Folge 11)

DSDS 2023: Kandidat Big N performt „Let’s Bounce“ in Live-Show

DSDS-Kandidat Nikolaos Simediriadis trat in Folge 1 der 20. Staffel als „Big N“ vor die Jury. Der 23-Jährige aus Werther rappte sich nicht nur in die Herzen und Ohren der Jury, sondern ging auch direkt viral. Sein Auftritt zählt bereits über 3,5 Millionen Aufrufe auf TikTok.

Jetzt klopfte sogar einer der größten Plattenlabels Deutschlands an – Universal Music nahm Nikolas tatsächlich unter Vertrag! Sein Song „Let’s Bounce“ ist seit dem 18. Januar bei allen Streaming-Diensten zu hören.

Auch DSDS kehrt dem 23-Jährigen nicht den Rücken: In der zweiten Live-Show am Samstag, 8. April, performt Nikolas aka „Big N“ seinen Hit „Let’s Bounce“ in der 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“.

DSDS 2023: Wer sitzt in der Jury der 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dieter Bohlen und Carina (@dieterbohlen)

Pünktlich zum Jubiläum hat RTL den Pop-Titanen reaktiviert und wieder zurück an den Jurypult geholt. Dieter Bohlen ist in der 20. Staffel wieder als Jury-Mitglied dabei. Zum Leidwesen vieler Fans war Dieter Bohlen in der 19. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ nicht dabei. Damals plante man beim Sender eine Art Neuausrichtung und verzichtete deshalb auf die markigen Sprüche des Pop-Titan. Allerdings hatte der Sender die Rechnung ohne die Fans gemacht, denn die waren so gar nicht begeistert von der Castingshow ohne ihren Dieter.

>> DSDS 2023: So präsentiert sich die neue Jury in Köln <<

Jury bei DSDS 2023: Pietro Lombardi ist Juror

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Pietro Lombardi (@pietrolombardi)

Neben ihm ist auch sein medialer Ziehsohn Pietro Lombardi mit von der Partie. Er selbst wurde 2011 als Gewinner der 8. Staffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Seither ist der 30-Jährige aus der deutschen Medienlandschaft kaum mehr wegzudenken. Viele stellen sich die Frage, warum er immer mit Mütze unterwegs ist. Die Antwort verrät er während den Dreharbeiten zu DSDS: „Ohne Käppi bin ich Top drei der hässlichsten Menschen in Deutschland.“ Der sonst so selbstbewusste Sänger scheint also in Sachen Aussehen einen kleinen Schwachpunkt zu haben.

DSDS 2023: Das Baby ist da – Pietro Lombardi während Dreharbeiten erneut Vater geworden

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ????? ????? ? (@lauramaria.rpa)

DSDS-Juror Pietro Lombardi ist mit seiner Laura Maria (26) verlobt. Die hochschwangere Düsseldorferin meldete sich in den letzten Wochen immer wieder bei ihren Instagram-Followern: „Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß halt nicht, ob es vielleicht Übungswehen sind, oder ob es jetzt einfach völlig normal ist.“ Eigentlich sollte Pietros und Lauras gemeinsamer Sohn erst Mitte Februar zur Welt kommen, doch bei der 27-Jährigen wurde eine Gebärmutterhalsverkürzung festgestellt. Das steigert das Risiko für eine Frühgeburt.

Im Januar sind die beiden schließlich Eltern geworden! Der Mini-Lombardi ist zu Show-Beginn also schon auf der Welt. Da die Casting-Folgen aber abgedreht sind, kann der Juror sich ganz in Ruhe um seine kleine Familie kümmern.

Jury bei DSDS 2023: Das ist die Jurorin Leony

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Leony (@leony.music)

Ebenfalls dabei ist die deutsche Popsängerin Leony, die als Sängerin vor zwei Jahren den Durchbruch schaffte und sowohl mit Pietro Lombardi als auch mit Dieter Bohlen bereits zusammenarbeitete. Im Radio hört man die gebürtige Bayerin schon seit mehreren Jahren mit ihren Hits wie „Remedy“, „Stop The World“ und „Crazy Love“.

DSDS 2023: Katja Krasavice sitzt in der Jury

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Katja Krasavice (@katjakrasavice)

Auch Katja Krasavice sitzt in der Jury. Die Rapperin machte vor allem mit anzüglichen Texten von sich reden, hat aber ebenfalls schon mit Bohlen und Lombardi gearbeitet und ist inzwischen eine feste Größe im deutschen Musikhimmel. Bekannt wurde sie vor allem als Youtuberin und ihre Teilnahme bei Promi Big Brother 2018. Die 26-Jährige weiß sich zu vermarkten, auch eigene Produkte wie ihr eigener „Sugar-Mami“-Eistee stehen in den deutschen Supermärkten.

Zoff zwischen Katja Krasavice und Dieter Bohlen: Neues Album entfacht Diskussion

Katja Krasavice ging Co-Juror Dieter Bohlen in einem am veröffentlichten Tiktok-Video hart an. Im Streit um Bohlens Umgang mit Frauen sagt sie: „So viele Jahre haben es alle Juroren und Jurorinnen in der Sendung mit sich machen lassen. Aber glaub‘ mir, Dieter: In mir hast du die Falsche gefunden. Ich schwör’s dir. Genau die ‚Bad Bitch‘ Katja mit ihren freizügigen Outfits ist die, die sich nichts gefallen lässt.“ Hier geht’s zu zu den weiteren Details.

Im März kündigt Katja Krasavice bei einem Konzert in einem Club im Saarland ihr viertes Studioalbum mit dem Titel „Ein Herz für Bitches“ an. Das Album erscheint am 1. September 2023. Doch damit nicht genug, denn erneut schießt sie gegen ihren Jury-Kollegen Dieter Bohlen: „Jetzt stehe ich hier, kurz nachdem ich uns Frauen vor ganz Deutschland verteidigt habe und kündige mein 4. Album an“, schreibt Katja Krasavice.

Die 26-Jährige ist einfach auf kein gutes Wort mit dem Poptitan anzusprechen – und das kurz vor den Live-Shows! Ob die Jury-Kollegen Leony und Pietro Lombardi bei den beiden Streithähnen – live und vor Publikum – eingreifen müssen? Das erfahren DSDS-Fans während der ersten Live-Show am Samstag, 1. April, bei RTL.

Gagen bei DSDS 2023: So viel verdient die Jury

Die Mitglieder der DSDS-Jury lassen sich ihre Arbeit fürstlich entlohnen – das ist kein Geheimnis. Dabei könnte Dieter Bohlen die Mega-Gage von Jury-Kollegin Katja Krasavice negativ aufstoßen: Die selbsternannte „Sugar Mami“ soll für ihren Job als DSDS-Jurorin rund 800.000 Euro von RTL abgesahnt haben. Das „vermoegenmagazin.de“ schätzt das Vermögen von Katja Krasavice auf acht Million Euro, bei einem jährlichen Gehalt von etwa 2,5 Millionen Euro. Kein Wunder, dass sich die 26-Jährige auf den sozialen Medien gerne im Geldschein-Bad und roten Benz sehen lässt. Die „Bild“ hat jetzt die Geheim-Gagen der DSDS-Jury enthüllt:

Dieter Bohlen: 1 Million Euro

1 Million Euro Katja Krasavice : 800.000 Euro

800.000 Euro Pietro Lombardi: 400.000 Euro

400.000 Euro Leony: 250.000 Euro

DSDS 2023: Wo kann ich die 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ streamen?

Wie immer bietet RTL auf seinem Digitalformat RTL+ auch die Folgen zum streamen an. Hier werden die Folgen jeweils mit TV-Ausstrahlung als Preview der nächsten Folge angeboten.

Wer waren die DSDS-Gewinner der vergangenen Staffeln?

Die erste Staffel der RTL-Castingshow wurde am 9. November 2002 ausgestrahlt. Seither folgten insgesamt 19 weitere Ausgaben von „DSDS“.

1. Staffel 2002: Alexander Klaws

2. Staffel 2003: Elli Erl

3. Staffel 2005: Tobias Regner

4. Staffel 2007: Mark Medlock

5. Staffel 2008: Thomas Godoj

6. Staffel 2009: Daniel Schuhmacher

7. Staffel 2010: Mehrzad Marashi

8. Staffel 2011: Pietro Lombardi

9. Staffel 2012: Luca Hänni

10. Staffel 2013: Beatrice Egli

11. Staffel 2014: Aneta Sablik

12. Staffel 2015: Severino Seeger

13. Staffel 2016: Prince Damien

14. Staffel 2017: Alphonso Williams

15. Staffel 2018: Marie Wegener

16. Staffel 2019: David Herbrüggen

17. Staffel 2020: Ramon Roselly

18. Staffel 2021: Jan-Marten Block

19. Staffel 2022: Harry Laffontien

DSDS 2023: Warum ist Dieter Bohlen bei der 20. Staffel „Deutschland sucht den Superstar“?

Trotz verschiedener Versuche mit Joachim Llambi, Florian Silbereisen und Thomas Anders blieben die Quoten aus. Daher entschied man sich zur finalen Staffel, Bohlen zu reaktivieren. Auf die Frage nach seinem Comeback und ob er sich nun zurücknehmen muss, antwortete er ganz Dieter-like: „Wenn ich nicht der Dieter sein darf, der ich bin, hätte ich nicht zugesagt.“ Auf die Frage, warum man sich überhaupt getrennt habe, hieß es nur, es habe „Missverständnisse“ gegeben. Für die Jubiläumsstaffel soll damit erstmal alles wieder beim alten sein.

In einem Interview mit dem Portal „Watson“ gab Bohlen auch unumwunden zu, dass ihn das Aus seinerzeit sehr getroffen habe. Er sich aber insgeheim auch gefreut habe, dass die Quoten nach seinem Rausschmiss in den Keller gingen. Dennoch betont er, sehr „loyal“ zu sein und freut sich daher auf die Rückkehr zu RTL.

DSDS 2023: Das sagt Dieter Bohlen zur Rückkehr als Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“

In einem RTL-Interview sagte er kurz vor der Ausstrahlung der letzten DSDS-Staffel, dass ihm die Rückkehr zur kultigen Castingshow umgehauen hat: „Ich bin ehrlich, ich hatte Gänsehaut am ersten Tag. DSDS und Supertalent, das sind ja meine Kinder, für die ich 18 Jahre lang wirklich alles getan habe. Wenn man da auf einmal gesagt bekommt, das machen jetzt andere – das hat mir damals schon wehgetan. Und genauso wie es mir damals wehgetan hat aufzuhören, war es ein wahnsinnig schöner Tag, als ich erstmals wieder am Jurypult saß. Das hat mich wirklich sehr berührt.“ Zudem zweifelt er an, ob es tatsächlich die letzte DSDS-Staffel ist. „Ich glaube, dass das letztendlich die Zuschauer entscheiden werden.“

Konzerte in NRW: Dieter Bohlen mit „größtem Comeback aller Zeiten“ – Tour führt auch durch NRW

Kaum zu glauben, aber Dieter Bohlen kehrt 2023 nicht nur auf die TV-Fläche, sondern auch auf die deutschen Bühnen zurück! In insgesamt zwölf Städten spielt der Pop-Titan, drei Stopps liegen in NRW – darunter auch die Mitsubishi Halle in Düsseldorf. Alle Infos zu Tourdaten, in welchen NRW-Städten er Halt macht und welche Hits gespielt werden, gibt’s hier.