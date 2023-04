„DSDS“ 2023 heute: Diese Teilnehmer stehen im großen Finale – alle Fotos und Infos

V.l.: Lorent Berisha, Monika Gajek, Kiyan Yousefbeik und Sem Eisinger sind im Finale am 15. April 2023. Foto: RTL / Markus Hertrich Monika Gajek steht als einzige Frau im Finale von DSDS 2023. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Der Schweizer Exportschlager Lorent Berisha steht am 15. April 2023 im großen DSDS-Finale. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Dieters Goldene CD: Kiyan Yousefbeik steht im Finale. Foto: RTL / Stefan Gregorowius Wird Sem Eisinger Deutschlands Superstar 2023? Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Am Samstag, 15. April 2023, ist es soweit – dann entscheidet sich im Finale, welcher der Gesangstalente zu „Deutschlands Superstar“ gekürt wird. Doch welcher der Kandidaten steht im Finale? In der Bildergalerie findet ihr die vier potenziellen Superstars, die noch im Rennen sind.

DSDS 2023 Live-Shows: Wann findet das Finale statt?

Das Finale findet am Samstag, 15. April um 20.15 Uhr auf RTL statt. Der Schlussakt der Staffel wird live aus den MMC Studios in Köln übertragen. Alle weiteren Infos zur 20. Staffel DSDS, zu den Sendeterminen und zur Jury findet ihr hier im Überblick.

Übrigens wird es nicht die letzte Staffel DSDS sein: Wie Dieter Bohlen die Bombe nun während der ersten Live-Show platzen lässt, folgt entgegen den Ankündigungen eine 21. Staffel DSDS. Ihr könnt euch schon jetzt bewerben. Alle Infos zu den Hintergründen findet ihr hier.

Die Kandidaten bei „DSDS“ 2023: Wer ist weiter, wer ist noch dabei?

Zeitweise kursierte eine geheime Liste im Netz, die die Top Ten der diesjährigen Staffel „DSDS“ offenbaren sollte. Doch wie sich im Nachhinein rausstellte, war diese angebliche Insider-News nichts mehr als heiße Luft. Diese 4 Teilnehmer stehen hingegen felsenfest am Samstag im großen Finale:

Sem Eisinger

Lorent Berisha

Monika Gajek

Kiyan Yousefbeik (goldene CD)

DSDS 2023 Top Ten: Wer ist raus?

Rose Ndumba (raus in der ersten Live-Show)

Natalie Nock (raus in der ersten Live-Show)

Lawa Baban (raus in der zweiten Live-Show)

Peris Achilleas Grigoriadis (raus in der zweiten Live-Show)

David Leischik (raus in der zweiten Live-Show)

Aileen Sager (raus in der zweiten Live-Show)

Finale von DSDS 2023: Sem Eisinger aus Frankfurt

„Man bedankt sich für das Lob, das man bekommt, erwartet aber nicht, dass man so einen starken Rückhalt von den Fans, der Familie und Freunden hat. Ich bin überglücklich und dankbar, all‘ diese Leute an meiner Seite zu haben.“

Finale von DSDS 2023: Lorent Berisha aus Dierikon (Schweiz)

„Ich bin so erleichtert, weil ich diesen Schritt so sehr wollte. Jetzt bin ich noch näher an meinem Traum, Superstar zu werden, das ist Wahnsinn! Ich habe mit nichts gerechnet, aber meinen Fans vertraut – ich bin so dankbar und so stolz!“

Finale von DSDS 2023: Monika Gajek aus Salzgitter

„Ich kann gar nicht glauben, dass die Zuschauer mich gewählt haben!? Heute war ich echt unsicher, die Konkurrenz war groß, und bin jetzt so überwältigt, dass es mir gerade die Sprache verschlägt. Ich bin überglücklich!“

Finale von DSDS 2023: Kiyan Yousefbeik aus Hannover

„Die Goldene CD zu bekommen war schon toll, aber heute ist wirklich der schönste Tag in meinem ganzen Leben: Zu sehen, wie die Leute für mich aufgestanden sind, hat mich unendlich berührt.“

DSDS-Finale 2023: Das sind die Favoriten der Jury und Dieter Bohlen

Eifrigen Zuschauern sollte mittlerweile klar sein, wer der Liebling von Poptitan Dieter Bohlen sein könnte: da wäre zum Beispiel Kandidat Kiyan Yousefbeik – Dieters Goldene CD! Im Recall-Halbfinale performt der 25-Jährige gemeinsam mit Tatjana Ivanovic in der Altstadt von Phuket „The Joker And The Queen“ von Ed Sheeran und Taylor Swift. Dieter ist von dem Auftritt überwältigt: „Ich bin so stolz, dass du meine Goldene bist. Komm her, ich muss dich einfach umarmen!“ In der zweiten Live-Show sorgte er mit „Creepin“ von The Weeknd und 21 Savage und einer eigenen kleinen Tanzeinlage für Standing Ovations bei Dieter Bohlen.

Auch Kandidatin Monika Gajek steht für die Jury als beste weibliche Sängerin ganz oben – nun steht sie im Finale. Katja offenbart sich sogar als ihr Fan: „Für mich bist du die beste weibliche Sängerin“, schwärmt die Jurorin in der ersten Live-Show.

Allen voran steht bislang Lorent Berisha auf der Favoritenliste: Er sorgte bei der ersten Live-Show für Standing Ovations – sogar die Jury erhob sich von ihren Plätzen. Der 19-Jährige verzauberte die Zuschauer mit seiner Version von „Now or Never“ von Mark Medlock.

Mit einem „Weltklasse!“ von Jury-Mitglied Lombardi wurde Sem Eisingers Interpretation von „Stand by Me“ von Ben E. King bedacht. Kein Wunder also, dass auch er problemlos in die Top 10 gerutscht ist – und sich nun im Finale ernsthaft Hoffnung auf den Sieg machen darf. Auf Instagram verspricht der charmante Frankfurter: „Ich werde alles geben!“

DSDS 2024: Wer sitzt in der neuen Jury?

DSDS 2023: Laura Wontorra moderiert die Live-Shows

RTL hat Laura Wontorra als Moderatorin der Jubiläums-Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ins Boot geholt. Sie führt Zuschauer in den insgesamt drei Live-Shows seit Samstag, den. 1. April, durch den Abend. Alle Infos zur Moderatorin – und warum sie vor Dieter „keine Angst hat“, findet ihr hier zusammengefasst.