TV & Fernsehen

DSDS-Insider packt aus: Offenbart diese geheime Liste die Top Ten für die Live-Shows?

24. Februar 2023

Es soll die finale Staffel von DSDS sein. Dementsprechend sind alle Augen auf die letztmalige Top Ten gerichtet. Jetzt soll eine geheime Liste die zehn Kandidaten für die RTL-Live-Shows verraten haben.

Clara Stampf, Lea Bill, Svenja Plaumann und Julienne-Selin Faber performen auf der Alpaka-Farm, dem ersten Set des Recalls auf Mallorca, den Song "Love Me Like You Do. Foto: RTL / Stefan Gregorowius