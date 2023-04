Deutschland hat den Superstar gefunden: Sem Eisinger gewinnt DSDS-Finale 2023

Sem Eisinger, Sieger der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", steht nach dem Finale auf der Bühne. Foto: Henning Kaiser/dpa Kandidat Sem Eisinger singt sich zum "Superstar".Foto: Henning Kaiser/dpa Diese Performance konnte alle überzeugen: Kandidat Sem Eisinger steht beim dem Finale der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" auf der Bühne. Foto: Henning Kaiser/dpa DSDS-Jurorin Katja Krasavice im extravaganten Outfit beim Finale von "Deutschland sucht den Superstar". Foto: Henning Kaiser/dpa Ganz schön energiegeladen: Sem Eisinger "on fire". Foto: Henning Kaiser/dpa Sem Eisinger, stolzer Sieger der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Foto: Henning Kaiser/dpa Auch Juror Pietro Lombardi (r) gratuliert DSDS-Gewinner Sem Eisinger. Foto: Henning Kaiser/dpa Sem Eisinger, Sieger der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (2.v.l), steht beim Finale mit mit den Finalisten Lorent Berisha (l), Kiyan Sepehr Yousefbeik (2.v.r) und Monika Gajek (r) auf der Bühne. Foto: Henning Kaiser/dpa DSDS-Jurorin Katja Krasavice zog an diesem Abend zahlreiche Blicke auf sich. Foto: Henning Kaiser/dpa Sem Eisinger (l), Sieger der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", steht beim Finale mit dem Sieger der letzten Staffel neben Harry Laffontien auf der Bühne. Foto: Henning Kaiser/dpa Kandidatin Monika Gajek singt beim Finale der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Foto: Henning Kaiser/dpa Kandidat Kiyan Sepehr Yousefbeik bei seinem finalen Auftritt bei DSDS 2023. Foto: Henning Kaiser/dpa DSDS-Jurorin Leony steht nach dem Finale der Castingshow auf der Bühne. Foto: Henning Kaiser/dpa Auch Dieter Bohlen gab zum DSDS-Finale 2023 nochmal Vollgas. Foto: Henning Kaiser/dpa Kandidatin Monika Gajek begeisterte ihre Fans mit einem tollen Auftritt beim Finale von "Deutschland sucht den Superstar". Foto: Henning Kaiser/dpa Beste Stimmung bei den Juroren. Foto: Henning Kaiser/dpa Eindrucksvoller Auftritt, dennoch hat es für Kandidat Lorent Berisha nicht zum Superstar gereicht. Foto: Henning Kaiser/dpa Juror Pietro Lombardi steht nach dem Finale der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" auf der Bühne. Foto: Henning Kaiser/dpa Im schnieken Anzug singt Lorent Berisha beim Finale der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Foto: Henning Kaiser/dpa Foto: Henning Kaiser/dpa Gut drauf: Kandidat Kiyan Sepehr Yousefbeik beim Finale der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Foto: Henning Kaiser/dpa

Er hat mit seiner Stimme überzeugt und sich keine falschen Töne geleistet: Sem Eisinger aus Frankfurt am Main ist Deutschlands neuer „Superstar“. Der 29-Jährige setzte sich in der dritten und letzten Live-Show von RTL am Samstagabend gegen Monika Gajek (21), Lorent Berisha (19) und Kiyan Yousefbeik (25) durch.

>> DSDS 2023: Jury, Kandidaten, Live-Shows – alle Infos <<

Sem Eisinger gewinnt „Deutschland sucht den Superstar 2023“

Bei Eisinger waren sich die Zuschauer, deren Anrufe über den Sieger entschieden, und die Jury einig. Alle vier Juroren hatten ihm den Sieg prophezeit. „Du klingst einfach nur gestört krass“, fand etwa Katja Krasavice (26). Dieter Bohlen (69), mit dem Eisinger als „DSDS“-Gewinner auf Tour gehen soll, meinte: „Der singt mich ja durch die Wand.“

Im Finale sang Eisinger erstmals auf großer Bühne seinen ersten eigenen Song „Don’t Let Me Go“, den er seinem vor Kurzem gestorbenen Vater widmete.

>> „DSDS“ 2023: Diese Teilnehmer standen im großen Finale – alle Fotos und Infos <<

Überraschend und ungeplant: Zuschauer rennt beim DSDS-Finale auf die Bühne

Einen anderen Auftritt hatte RTL an diesem Abend nicht geplant: Gleich zu Beginn der Show lief ein Zuschauer auf die Bühne, der das Mikrofon von Moderatorin Laura Wontorra an sich reißen wollte. Einen Mitschnitt der Szene stellte RTL später ins Netz. Wontorra reagierte souverän: „Deeskalation! Wir wollen natürlich die Bühne unseren Gesangstalenten gönnen.“ Sicherheitsmitarbeiter führten den Mann schließlich nach wenigen Sekunden von der Bühne.

DSDS-Finale 2023: Kein Beef, viel Gänsehaut

Auch bei den Sängerinnen und Sängern des Finales lief nicht alles wie geplant. Monika Gajek etwa hatte sich einige Tage vor der Sendung mit Fieber und Schüttelfrost krankgemeldet. Das habe man ihrer Stimme im Finale dann auch noch angemerkt, sagte Bohlen. Zu Kiyan Yousefbeik sagte Jurorin und Popsängerin Leony (25), er sei der „schwächste Sänger“ unter den Top vier. Lorent Berisha hingegen wurde von Moderatorin Wontorra als „Gänsehautmacher der Staffel“ gelobt.

Zum Showdown zwischen den Juroren Bohlen und Krasavice kam es wider Erwarten nicht: Beide hatten in den vergangenen Wochen immer wieder gegeneinander gestichelt. Als Auslöser der Differenzen gilt eine Szene der aktuellen Staffel, mit der sich Bohlen Sexismus-Vorwürfe einhandelte, weil er zu einer Kandidatin sagte: „Hast Du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“ Doch Wontorra gebot weiteren Streitigkeiten am Samstag Einhalt: „Wir verzichten heute auf Beef, können wir uns darauf einigen?“

DSDS startet 2024 in die 21. Staffel – mit einer Neuheit!

Eisinger erhält als Gewinner der Show 100.000 Euro und einen Plattenvertrag. Genau wie er haben auch die anderen drei Finalisten einen eigenen Song aufgenommen. Alle Lieder entstanden in Zusammenarbeit mit Leony und den Produzenten Vitali Zestovskih und Mark Becker.

>> DSDS 2024: Gerüchte um neue Jury-Damen bestätigt – Ist DAS das neue Vierergespann? <<

„DSDS“ wird kommendes Jahr in die 21. Staffel starten, das Casting hat laut Bohlen bereits begonnen. Teilnehmen können alle ab 16 Jahren – und erstmals auch Bewerber über 30.

dpa