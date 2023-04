DSDS 2024: Gerüchte um neue Jury-Damen bestätigt – Ist DAS das neue Vierergespann?

Entgegen des ursprünglichen Plans wird es 2024 eine 21. Staffel der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ geben. Nun dreht sich alles um die Frage, wer neben Dieter Bohlen einen Platz am Jury-Pult bekommen wird. Die Gerüchteküche brodelt. Nun meldet sich Dieter Bohlen auf Instagram persönlich zu dem Thema.

>> DSDS 2023: Jury, Kandidaten, Live-Shows – wer singt sich zum Sieg? <<

Jury von „DSDS“ 2024: Pietro Lombardi bleibt neben Dieter Bohlen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dieter Bohlen und Carina (@dieterbohlen)

Klar ist: Pietro Lombardi wird 2024 in seine vierte Runde als DSDS-Juror starten. „DSDS ist für mich kein Job, sondern eine Familie geworden. Ich freue mich für Dieter, denn er hat aus dieser Sendung das gemacht, was sie heute ist. Dafür bin ich sehr dankbar, dafür sind alle extrem dankbar“, verkündet er auf dem DSDS-Instagram-Account in einer Fragerunde.

„Es war immer der Wunsch, dass Dieter und ich gemeinsam zurückkommen. Das haben wir geschafft. Ich bin glücklich, dass es eine neue Staffel geben wird“, so der frisch gebackene Vater. Und weiter: „Und wenn man sich dafür entscheidet, den Weg weiter mit mir zu gehen, im Team mit Dieter, dann bin ich natürlich dabei!“

>> „DSDS“ 2023: Diese Teilnehmer stehen im großen Finale – alle Fotos und Infos <<

DSDS 2024: Leony und Katja sind nicht mehr dabei

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Leony (@leony.music)

Zwei bleiben, zwei gehen: Unmittelbar nach der Bestätigung der neuen Staffel DSDS wurde bekannt, dass die aktuellen Jury-Damen Leony und Katja Krasavice – im Gegensatz zu Pietro Lombardi und Dieter Bohlen – der Casting-Show nicht erhalten bleiben. Die Bild will von einem RTL-Mitarbeiter erfahren haben, dass für die neue Staffel zwei neue Frauen gesucht werden.

DSDS 2024: Katja Krasavice-Comeback ausgeschlossen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Katja Krasavice (@katjakrasavice)

Im Trubel der Gerüchteküche ist jedoch sicher, dass Jurorin Katja Krasavice für die neue Staffel ihren Platz am Jury-Pult räumen wird: Während der aktuellen Episode ist es zwischen ihr und Dieter Bohlen zu heftigen Sticheleien gekommen. Auslöser war eine sexistische Äußerung des Chefjurors gegenüber Kandidatin Jill Lange im Casting.

Nach der Ausstrahlung der Folge packte die 26-jährige Rapperin einen Diss-Track gegen den Chefjuroren aus und veröffentlichte ihn auf TikTok. Aber auch der Sender selbst blieb von Vorwürfen der Blondine nicht verschont: Direkt zu Beginn der ersten Live-Show am 1. April gab es einen kurzzeitigen Tonausfall, infolgedessen Krasavice Vorwürfe gegen RTL erhob.

Ebenfalls in der ersten Live-Show verkündete Bohlen, dass es im nächsten Jahr eine neue Staffel DSDS geben werde – obwohl die aktuelle Episode eigentlich die Letzte sein sollte. Als große Neuerung wurde die bisher geltende Altersbeschränkung aufgehoben. Ab 2024 können sich somit alle Superstaranwärter ab 16 Jahren bewerben.

>> DSDS: Laura Wontorra ist die neue Moderatorin der Live-Shows – und hat vor Dieter Bohlen „keine Angst“ <<

DSDS: Das fordert Dieter Bohlen von den neuen Jurorinnen

Zwischenzeitlich kursierten Meldungen in den Medien, dass Bohlen Frauen in der Jury bevorzuge, die ihm keine Widerworte geben. Gegen diese Behauptung wehrt sich der 69-Jährige: Es sei falsch, dass er keine selbstbewussten Frauen in der Jury wolle, die ihm nicht die Meinung sagen. „Genau das will ich doch“, stellt der Poptitan in seiner Instagram-Story klar, „das ist doch das Salz in der Suppe, dadurch wird diese Show doch interessant. Natürlich werden wir nach einer tollen Frau suchen, oder zwei, oder 35.“

Die Wahl der neuen Jurorinnen ist demzufolge noch nicht festgelegt, sehr wohl aber, dass DSDS nach neuen weiblichen Kolleginnen sucht und Leony und Katja Krasavice 2024 nicht mehr Platz am Jury-Pult nehmen werden. Weiter stellt Bohlen klar: „Nichts ist jetzt entschieden.“

Übrigens: Dieter Bohlen startet dieses Jahr seine große Abschiedstournee. Auch in drei NRW-Städten macht er gemeinsam mit Pietro Lombardi und vielen weiteren Gästen Halt. Alle Infos zum Bohlen-Konzert im Mai in Düsseldorf findet ihr hier.