DSDS 2024: Wer sitzt neben Dieter Bohlen in der neuen Jury?

DSDS-Urgestein Dieter Bohlen darf in der 21. Staffel erneut Jurykapitän spielen. Mit an Bord ist sein liebgewonnener Kumpel und Sänger Pietro Lombardi, wie schon im Mai 2023 bekannt wurde. Doch wer wird das Jurygespann auf der Suche nach „Deutschlands Superstar“ unterstützen? Tonight News verrät euch, was bisher bekannt ist.

Das sind die neuen Juroren von DSDS 2024

Dieter Bohlen

Pietro Lombardi

Bis dato sind zwei Jurymitglieder bekannt: Chefjuror Dieter Bohlen und DSDS-Gewinner Pietro Lombardi, der auch in der vergangenen Jubiläumsstaffel dabei war. Mit von der Partie waren 2023 außerdem die beiden Sängerinnen Katja Krasavice und Leony. Sobald die neuen Juroren bekannt sind, werden die Infos an dieser Stelle ergänzt.

