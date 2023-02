RTL Turmspringen 2023: Tickets, Kandidaten, Livestream – alle Infos zur Show

Auch 2023 wird RTL wieder sein beliebtes Turmspringen austragen. 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind mit dabei und kämpfen mehr oder weniger ästhetisch um Punkte und den Gesamtsieg. Welche Promi-Kandidaten dabei ist, wann es losgeht und alle weiteren wichtigen Informationen liefern wir euch hier.

RTL Turmspringen 2023: Wann findet das Turmspringen statt?

Das nächste RTL Turmspringen findet am 10. Februar 2023 statt. Los geht es beim Privatsender dann um 20.15 Uhr.

RTL Turmspringen 2023: Wo findet das Turmspringen statt?

Das Turmspringen wird live aus Berlin übertragen. Dort wird das Event in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark ausgetragen.

RTL Turmspringen 2023: Wer sind die Teilnehmer beim Turmspringen?

Bei den Teilnehmern gibt es wieder eine ganze Menge bekannter und weniger bekannter Gesichter. Diese Stars sind dabei:

Fabian Hambüchen (ehemaliger deutscher Kunstturner)

(ehemaliger deutscher Kunstturner) Adriano Salvaggio (Reality-TV-Star)

(Reality-TV-Star) René Casselly (Zirkus-Artist)

(Zirkus-Artist) Arleen Schüßler (Ninja-Sportlerin)

(Ninja-Sportlerin) Calvin Kleinen (Reality-TV-Star)

(Reality-TV-Star) Jolina Mennen (Influencerin)

(Influencerin) Céline Denefleh (Plus-Size-Model)

(Plus-Size-Model) Samira Klampf (Reality-TV-Star)

(Reality-TV-Star) Irina Schlauch (Princess Charming)

(Princess Charming) Serkan Yavuz (Reality-TV-Star)

(Reality-TV-Star) Janique Johnson (Moderatorin)

(Moderatorin) Vanessa Mariposa (Influencerin)

(Influencerin) Timur Ülker (Schauspieler)

(Schauspieler) Laura Dahm (Moderatorin)

(Moderatorin) Nadja Benaissa (Sängerin)

(Sängerin) Simon Brunner (Ninja-Warrior-Germany-Teilnehmer)

(Ninja-Warrior-Germany-Teilnehmer) Lucy Diakovska (Sängerin)

(Sängerin) Thomas Drechsel (Schauspieler)

(Schauspieler) Tobias Wegener (Reality-TV-Teilnehmer)

(Reality-TV-Teilnehmer) Kevin Kuske (ehemaliger deutscher Bobsportler)

RTL Turmspringen 2023: Wer moderiert das Turmspringen?

Eben noch beim Dschungelcamp, jetzt schon wieder in Berlin beim Turmspringen. Jan Köppen ist nach seiner Zeit in Australien sofort wieder im Einsatz. An seiner Seite wird die Sport- und DSDS-Moderatorin Laura Wontorra stehen. Aus zahlreichen Sportübertragungen ist zudem auch Frank Buschmann vor Ort.

RTL Turmspringen 2023: Wo gibt es eine Wiederholung vom Turmspringen?

Bei RTL steigt das Event im Free-TV ab 20.15 Uhr. Auch im Livestream ist das Turmspringen zu sehen, dann bei RTL+. Allerdings dort nur im Premiumangebot. Bedeutet, nur wer auch bereits einen Account besitzt, kann auf die Aufzeichnung zurückgreifen. Ob es zudem noch eine Wiederholung im Free-TV geben wird, ist noch nicht klar.

RTL Turmspringen 2023: Wo gibt es Tickets für das Turmspringen?

Tickets gibt es entweder beim Veranstalter selbst, was damit die Produktionsfirma Endemol ist. Dort könnt ihr unter diesem Link noch Tickets erstehen. In drei verschiedenen Kategorien habt ihr dort die Möglichkeit, zwischen 35 Euro und 15 Euro noch eine Karte zu ergattern.

Ihr könnt alternativ aber auch bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und Tickethändlern, online wie offline, schauen, ob es noch Tickets gibt. Bei Eventim gibt es beispielsweise noch Karten, allerdings bezahlt ihr dort minimal mehr für die Karten, was wahrscheinlich mit einer Vorverkaufsgebühr zusammenhängt.

RTL Turmspringen 2023: Wer hat das Turmspringen 2022 gewonnen?

Bei der ersten Ausgabe vom RTL Turmspringen, welches ebenfalls im Berliner Europasportpark stattfand, gewann im Einzelspringen der Kunstturner Philipp Boy. Zweite wurde Jolina Mennen, Stefanie Edelmann wurde Dritte.

Im Synchronspringen sicherten sich Stefanie Edelmann und Moritz Hans den Titel. Dahinter reihten sich Lola Weippert und Charlotte Weippert ein. Auf Rang drei landeten Jay Khan und Marc Terenzi.

RTL Turmspringen 2023: Woher kommt das Turmspringen im TV?

Begründer war, wie bei so vielen TV-Live-Events, TV-Total-Legende Stefan Raab. Von 2004 bis 2015 veranstaltete der Moderator das Event bei ProSieben. Die Idee kam dem Entertainer, als er für einen Beitrag seines Formats „Raab in Gefahr“ mit den Junioren-Weltmeistern im 3-m-Synchronspringen von 2002 Norman Becker und Sascha Klein trainierte. Fortan lief das „TV Total Turmspringen“ von 2004 bis 2015 bei ProSieben. 2006 wiederum gab es keine Ausstrahlung. 2022 wurde das Turmspringen dann von RTL reaktiviert und erstmals beim luxemburgischen Sender übertragen.

Die Sieger von „RTL Turmspringen“: Wer hat alles schon gewonnen?

Das Turmspringen hat inzwischen eine gewisse Tradition im TV. Hier zeigen wir euch alle Gewinner des Turmspringens.

2004

Einzelspringen:

Lucy Diakovska

Simon Gosejohann

Ben

Synchronspringen:

Danny Ecker & Lars Börgeling

Lars Niedereichholz & Ande Werner (Mundstuhl)

Ben & Bürger Lars Dietrich

2005

Einzelspringen:

Lars Börgeling

Britta Kamrau

Kai Böcking

Synchronspringen:

Danny Ecker & Lars Börgeling

Norbert Dobeleit & Kai Böcking

Ben & Bürger Lars Dietrich

2007

Einzelspringen:

Joey Kelly

Britta Kamrau

Michael Meziani

Synchronspringen:

Kai Böcking & Norbert Dobeleit

Lars Börgeling & Danny Ecker

Britta Kamrau & Ilka Semmler

2008

Einzelspringen:

Steffen Groth

Joey Kelly

Alexandra Rietz

Synchronspringen:

Wolke Hegenbarth & Steffen Groth

Kai Böcking & Norbert Dobeleit

Peter Imhof & Joey Kelly

2009

Einzelspringen:

Fabian Hambüchen

Steffen Groth

Joey Kelly

Synchronspringen:

Peter Imhof & Joey Kelly

Patrick Nuo & Steffen Groth

Britta Kamrau & Ilka Semmler

2010

Einzelspringen:

Alexandra Rietz

Fabian Hambüchen

Daniel Aminati

Synchronspringen:

Ilka Semmler & Miriam Höller

Peter Imhof & Joey Kelly

Jennifer Oeser & Lisa Ryzih

2011

Einzelspringen:

Fabian Hambüchen

Daniel Aminati

Patrick Nuo

Synchronspringen:

Fabian Hambüchen & Jonas Reckermann

Stefan Raab & Elton

Joey Kelly & Peter Imhof

2012

Einzelspringen:

Annabelle Mandeng

B-Tight

Ronja Hilbig

Synchronspringen:

Raphael Holzdeppe & Björn Otto

Ilka Semmler & Annabelle Mandeng

Ronja Hilbig & Jo Weil

2013

Einzelspringen:

Steffen Groth

Fabian Hambüchen

Daniel Aminati

Synchronspringen:

Annabelle Mandeng & Steffen Groth

Ronja Hilbig & Patric Heizmann

Fabian Hambüchen & Jonas Reckermann

2014

Einzelspringen:

Miss Ronja

Luke Mockridge

Markus Rehm

Synchronspringen:

Annabelle Mandeng & Miss Ronja

Joey Kelly & Peter Imhof

Marc Barthel & Sascha Pederiva

2015

Einzelspringen:

Daniel Aminati

Marcel Nguyen

Ronja Hilbig

Synchronspringen:

Jonas Reckermann & Markus Rehm

Annabelle Mandeng & Ronja Hilbig

Stefan Raab & Elton

2022

Einzelspringen:

Philipp Boy

Jolina Mennen

Stefanie Edelmann

Synchronspringen: