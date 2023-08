„Das Supertalent“ kehrt 2024 mit Dieter Bohlen zurück – Bruce Darnell sitzt auch in der Jury

Diese Meldung könnte für viele überraschend kommen: „Das Supertalent“ kehrt nach zweijähriger Pause im Frühjahr 2024 zurück! Das gab der RTL am Freitag, 18. August, bekannt.

Was können Zuschauer erwarten – und wer sitzt in der Jury? Alle bisher bekannten Infos erfahrt ihr hier.

„Das Supertalent“ startet 2024 mit neuer Staffel

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL Plus, offenbart: „RTL feiert im nächsten Jahr seinen 40. Geburtstag und auf dieser Party darf ‚Das Supertalent‘ natürlich nicht fehlen. Unsere beliebte Hit-Show kommt zum Jubiläum wieder zurück ins RTL-Programm.“

Wer sitzt 2024 in der „Supertalent“-Jury?

Dieter Bohlen

Bruce Darnell

Ekaterina Leonova

Anna Ermakova

Die neue Jury besteht dabei aus dem etablierten „Supertalent“-Power-Duo Bruce Darnell und Dieter Bohlen. Die beiden „Let’s Dance“-Publikumslieblingen Ekaterina und Anna sorgen für frischen Wind am Jurypult.

Anna Ermakova, amtierende Gewinnerin von „Let’s Dance“ 2023, erzählt im RTL-Interview.: „Die Talente nun auf ihrer Reise begleiten und zu Bestleistungen anspornen zu dürfen, ist für mich eine Herzensangelegenheit.“

Dieter Bohlen erfülle sich außerdem einen großen Wunsch: „‚Das Supertalent‘ ist wieder da. Und mein Freund Bruce ist dabei. Wir beide gehören einfach zusammen.“ Außerdem sei er schon „heiß darauf“, die neuen Talente kennenzulernen.

Bruce Darnell fühle sich gleich wieder wie zu Hause: „Back to the best Juryplatz! Ich bin stolz und dankbar, neben Dieter wieder die Jury zu rocken. Ich freue mich auf die beiden neuen Jury-Kolleginnen und auf die amazing Talents.“

„Ekat“ will den Talenten besonders nahelegen, dass es nicht immer perfekt sein muss, sondern auch um die Freude geht.

Wie kann man sich für „Das Supertalent“ 2024 bewerben?

Ab sofort können sich alle Talente über ein Castingformular auf RTL.de bewerben. Dabei sind den Teilnehmern keine Grenzen gesetzt, jeder ist willkommen.

Wann startet „Das Supertalent“ 2024 im TV?

Die Erfolgsshow „Das Supertalent“ startet im Frühjahr 2024 bei RTL in die 16. Staffel. Ein genauer Starttermin ist noch nicht bekannt.

Übrigens: Auch eine weitere Staffel von DSDS wird es 2024 wieder geben. Allerdings ist die Jury bislang noch unbekannt. Alle Infos zur 21. Ausgabe von DSDS findet ihr hier.