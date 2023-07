Staffelstart von DSDS 2024: Kandidaten, Jury und Sendetermine – alle Infos zur 21. Ausgabe

Seit über zwei Jahrzehnten ziert die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ nun die deutschen TV-Bildschirme. 2024 wird es eine neue Staffel geben – und schon jetzt steht fest: Dieter Bohlen und sein Ziehsohn Pietro Lombardi sitzen wieder gemeinsam am Jurypult. Doch wann startet die neue Ausgabe DSDS, wer sitzt außerdem in der Jury – und was ist neu? Alle Infos findet ihr hier im Überblick.

Wann startet DSDS 2024?

Ein offizielles Startdatum für DSDS 2024 steht noch aus. Da die Show in den vergangenen Jahren immer Anfang Januar gestartet ist, können Fans sich grob diesen Zeitraum für 2024 vormerken. Sobald der Termin feststeht, halten wir euch hier auf dem Laufenden. Die vergangene Staffel ist am Samstag, 14. Januar 2023, auf RTL gestartet.

DSDS 2024: die RTL-Sendetermine der 21. Staffel

Wie viele Folgen es geben wird, ist bislang noch unbekannt. Relativ sicher dürfte sein, dass RTL für DSDS wieder den Sendeplatz zur Primetime reservieren wird.

Das waren die Sendetermine der 20. Staffel DSDS im Überblick:

Folge 1 (Casting 1): Samstag, 14.01.2023

Folge 2 (Casting 2): Mittwoch, 18.01.2023

Folge 3 (Casting 3): Samstag, 21.01.2023

Folge 4 (Casting 4): Mittwoch, 25.01.2023

Folge 5 (Casting 5): Samstag, 28.01.2023

Folge 6 (Casting 6): Mittwoch, 01.02.2023

Folge 7 (Casting 7): Samstag, 04.02.2023

Folge 8 (Casting 8): Mittwoch, 08.02.2023

Folge 9 (Casting 9): Samstag, 11.02.2023

Folge 10 (Casting 10): Mittwoch, 15.02.2023

Folge 11 (Casting 11): Samstag, 18.02.2023

Folge 12 (Recall 1): Mittwoch, 22.02.2023

Folge 13 (Recall 2): Samstag, 25.02.2023

Folge 14 (Recall 3): Samstag, 04.03.2023

Folge 15 (Recall 4): Samstag, 11.03.2023

Folge 16 (Recall 5): Samstag, 18.03.2023

Folge 17 (Recall 6): Samstag, 25.03.2023

Folge 18 (Live-Show 1): Samstag, 01.04.2023

Folge 19 (Live-Show 2): Samstag, 08.04.2023

Folge 20 (Live-Show 3): Finale am Samstag, 15.04.2023

Alle Folgen von DSDS in der Wiederholung und im Stream bei RTL+ schauen

Da bislang alle Ausgaben auf der Plattform RTL+ live im Stream verfügbar waren, ist anzunehmen, dass die nächste Staffel diese Möglichkeit ebenso bereithält. Außerdem wird wahrscheinlich wieder die nächste Folge im Anschluss zum Stream bereitgestellt. Voraussetzung dafür ist ein Abo. Wiederholungen von „DSDS“ im Fernsehen laufen während der Staffel gewöhnlich am Wochenende – jedoch zu unterschiedlichen Sendezeiten.

Wer moderiert die Live-Shows von DSDS 2024? In den Live-Shows der Jubiläumsstaffel übernahm Moderatorin Laura Wontorra den Part der Gastgeberin. Ob sie auch 2024 wieder dabei ist, hat RTL noch nicht verraten. Das ist 2024 neu: DSDS erstmals ohne Altersbeschränkung Bei den „DSDS"-Castings 2024 fällt erstmals die Altersgrenze. Diese hat es bisher Kandidaten Ü30 verwehrt, sich zu bewerben. Von nun an können sich alle Gesangstalente ab 16 Jahren für die nächste Staffel bewerben. Castings DSDS 2024: Bewerbung und Infos Die Bewerbung für die Castings bei „DSDS" geschieht über ein Online-Formular. Danach meldet sich die Produktionsgesellschaft Ufa bei allen Auserwählten und lädt zur Casting-Tour bzw. zum Online-Casting. Nach erfolgreichem Vorsingen geht es dann weiter zu den Jury-Castings, die voraussichtlich im Sommer und Herbst 2023 stattfinden. DSDS 2024: Wer sitzt in der neuen Jury? Die Gerüchteküche um das neue Jurorengespann ist schon längst entfacht. Sicher ist, dass Pietro Lombardi neben Dieter Bohlen wieder Part der Jury sein wird, wie der Sender bestätigt hat. Relativ klar ist außerdem, dass sich darunter mindestens eine weibliche Persönlichkeit reihen wird. Dieter Bohlen äußerte bereits, dass er sich zwei Damen am Jurypult wünschen würde. Bis bekannt wird, wer die anderen Jurymitglieder sind, verkürzen wir euch die Wartezeit mit einem kleinen Fun Fact: In 20 Jahren DSDS saßen insgesamt 45 Menschen am Jurytisch. Vielleicht kommt es 2024 zu einem Comeback mit Ex-Juror Bruce Darnell? Die DSDS-Jury 2023: Dieter Bohlen

Pietro Lombardi

Katja Krasavice

Leony

Wer hat DSDS 2023 gewonnen?

Im großen DSDS-Finale 2023 stiegen diese Kandidaten auf die große Bühne: Sem Eisinger

Im großen DSDS-Finale 2023 stiegen diese Kandidaten auf die große Bühne: Sem Eisinger

Monika Gajek

Lorent Berisha

Kiyan Yousefbeik Am Ende konnte der 29-jährige Sem Eisinger aus Frankfurt am Main die meisten Stimmen für sich gewinnen. Damit ist Eisinger Deutschlands aktueller Superstar! Alle Infos und Bilder aus dem DSDS-Finale haben wir hier für euch zusammengetragen.

DSDS 2023 sollte eigentlich die letzte Staffel sein

2023 sollte eigentlich die letzte Staffel von DSDS laufen – und damit eine zwanzigjährige Ära der deutschen Superstars vorbeigehen. Doch was lange währt, ist dann in diesem Fall doch gut: Die Zahlen scheinen den Sender zufrieden gestimmt zu haben, denn Dieter Bohlen ließ die Bombe während einer DSDS-Live-Show platzen. Er offenbarte, dass sich die Quoten und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien auffällig verändert hätten – zum Positiven. „Wir hatten eine Verbreitung, die es so noch nie gab, entgegen den Nachrichten in der Presse. Und was folgt natürlich daraus: Es gibt eine 21. Staffel!“

RTL postete die Verkündung auf seinem Instagram-Account und schrieb darunter: „Eure riesige Unterstützung macht es möglich. Und sind wir doch mal ehrlich: RTL ohne DSDS? Undenkbar!“

Das aktuelle TV-Programm findet ihr hier in der Übersicht.