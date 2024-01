TV & Fernsehen

DSDS 2024: RTL setzt auf Experimente – kürzeste Staffel aller Zeiten

30. Januar 2024

Manchmal braucht es in der Medienlandschaft eine Briese frischen Wind, um wieder an Popularität zu gewinnen – so auch beim Privatsender RTL. Die neue Staffel DSDS soll anders als alle anderen zuvor sein. Und vor allem: kürzer.