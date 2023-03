DSDS: Laura Wontorra moderiert zum ersten Mal die Live-Shows – und hat vor Dieter Bohlen „keine Angst“

Die Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“ startet am kommenden Samstag, den 1. April, in die großen Liveshows, erstmals moderiert von Laura Wontorra. „Es ist die Jubiläumsstaffel von Deutschland sucht den Superstar 2023. Da fühle ich mich natürlich sehr geehrt“, erzählt die 34-Jährige im RTL-Interview. Warum sie sich auf diese neue Herausforderung besonders freut, und was sie zu potenziellen Seitenhieben von Jurychef Dieter Bohlen sagt, erfahrt ihr hier.

„Mein Vater hat mir früher immer den Tipp mitgegeben: ‚Geh einfach raus, hab Spaß, hab Freude, und die Zuschauer werden es dir danken.'“ So oder so ähnlich will Laura Wontorra nun die Zuschauer durch die kommenden drei Samstagabende führen. Dabei ist sie keine Unbekannte, denn die gebürtige Bremerin steht regelmäßig für die Vox-Kochshow „Grill den Henssler“, RTL-Turmspringen und „Ninja Warrior“ als Moderatorin auf der Bühne. Ihren Durchbruch gelang ihr 2013 als Field-Reporterin bei Sport1. Seit 2021 ist Laura für den Streamingdienst DAZN tätig.

Laura Wontorra bei DSDS: Moderatorin wird Gastgeberin der drei Live-Shows

„Ich freue mich, dass ich als Moderatorin jetzt auch mit einsteigen darf. Ich kenne schon ein paar Details über die erste Show und kann nur so viel sagen: Es ist für alle langjährigen DSDS-Fans wirklich viel dabei.“ Was genau sie damit meint, darf sie noch nicht verraten.

Was aber bereits klar ist, dass Laura sich auf die neue Herausforderung freut: „Es ist gerade so die Zeit der jungen, tollen Frauen und ich bin da auch ein bisschen stolz drauf, dass ich hier für meine weiblichen Kollegen stehen darf. Deswegen reizt mich die Herausforderung besonders. Durch meinen Job als Sportmoderatorin bin ich die Live-Situationen natürlich gewohnt und bin super gespannt auf die Shows am Samstagabend bei DSDS.“

Auch für vermeintliche Seitenhiebe des Poptitans ist die taffe Moderatorin gewappnet: „Ich bin mal gespannt, wie es mit Dieter wird. Aber ich nehme alles relativ sportlich. Auch Steffen Henssler drückt mir mal während der Show den ein oder anderen Spruch rein. Ich glaube, dass ich da gut mit umgehen kann, und durch meine Erfahrung – und gerade mit Steffen Henssler – die beste Schulung hatte. Vor dieser Begegnung habe ich gar keine Angst, im Gegenteil, ich freue mich.“

Live-Show bei DSDS: Start am 1. April 2023 mit prominenten Gästen

Als DSDS-Kind der ersten Stunde freut sich Laura Wontorra ganz besonders über ihren neuen Job bei RTL: „Die ersten zwei, drei Staffeln DSDS – unglaublich! Das war meine Kindheits-/Jugendzeit. Ich habe die Shows damals intensiv verfolgt, war in der ersten Staffel riesiger Juliette-Schoppmann-Fan. Heute ist sie ja Vocal Coach bei DSDS. Ich war total happy, sie letztens beim Fernsehpreis erstmals zu sprechen – das war ein richtiger Fan-Girl-Moment für mich!“

Zum Auftakt der diesjährigen Live-Shows lädt RTL ehemalige DSDS-Kandidaten und zahlreiche prominente Gäste ins Studio. Los geht’s am Samstag, 1. April, um 20.15 Uhr live auf RTL. Die neue Moderatorin fügt hinzu: „Ich hoffe, dass Laura Wontorra ein gutes Match sind. Aber sagen können wir das erst nach den drei Shows!“

