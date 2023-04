Dieter Bohlen in Düsseldorf: Zeitplan, Einlass, Infos – gibt es noch Tickets?

Dieter Bohlen ist ein Teil deutscher Popgeschichte. Ob Modern Talking in den Achtziger Jahren, die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ oder „Das Supertalent“ – es gibt wohl kaum einen Menschen in Deutschland, der es mit dem Promi-Status des Musikers und Produzenten aufnehmen kann. Das er auch selbst noch als Sänger bzw. Künstler auf der Bühne steht, vergisst man dabei schon mal gerne. Im April und Mai aber geht der „Poptitan“ noch mal auf große Deutschland-Tournee, seine Abschieds-Tournee, wie er unlängst verriet. Wir verraten euch alle Infos!

>> Muse in Köln: Zeitplan, Einlass, Infos – gibt es noch Tickets? <<

Dieter Bohlen in Düsseldorf 2023: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der Tour namens „Das größte Comeback aller Zeiten“ findet in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Halle statt. Insgesamt 15 Städte wird Dieter Bohlen in Deutschland mit seiner Tour anfahren.

Wann tritt Dieter Bohlen 2023 in Düsseldorf auf?

Das Konzert in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle findet am 1. Mai 2023 statt. Offiziell startet die „Das größte Comeback aller Zeiten“-Tour am 16. April in Berlin und endet schließlich am 7. Mai in Köln. Das letzte Konzert wird vermutlich auf der Freilichtbühne am 19. August 2023 stattfinden.

>> Pink in Köln 2023: Alle Infos zu Zeitplan, Einlass & Tickets! <<

Dieter Bohlen in Düsseldorf 2023: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf des Konzerts im Rahmen der „Das größte Comeback aller Zeiten“-Tour in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf sieht wie folgt aus:

Einlass: 18.00 Uhr

Auftritt Dieter Bohlen: voraussichtlich 19.30 Uhr

>> Post Malone in Köln 2023: Vorverkauf, Tickets, Termin – Infos zum Konzert <<

Dieter Bohlen in Düsseldorf 2023: Gibt es noch Tickets?

Fans, die zum Konzert in der Mitsubishi Electric Halle wollen, haben Glück. Denn in beinahe allen Kategorien gibt es Stand heute (6. April) noch Tickets. Lediglich in der vierten Kategorie gibt es keine Karten mehr, aber in den Kategorien eins bis drei sind noch Karten zu haben. Für die Tickets müsst ihr aktuell zwischen 72,90 Euro und 84,50 Euro bezahlen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dieter Bohlen und Carina (@dieterbohlen)

Dieter Bohlen in Düsseldorf 2023: Wie viele Zuschauer sind dabei?

Die Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf fasst auf einer Innenraumfläche von 3.300 Quadratmetern bis zu 7500 Menschen. Bis zum Konzert sind noch ein paar Tage, daher ist es gut möglich, dass Dieter Bohlen am Ende vor ausverkauftem Haus spielen und die Halle gänzlich füllen wird.

>> Beyoncé-Konzert in Köln: Tickets zur „World Tour“ ausverkauft – Infos <<

Dieter Bohlen in Düsseldorf 2023: Was können wir von der Show erwarten?

Es soll die letzte große Tour des Poptitan sein, wie er bereits ankündigte. Neben der siebenköpfigen Band wird Bohlen dabei auch von langjährigen Wegbegleitern und Kollegen aus der Musikbranche unterstützt. So soll unter anderem DSDS-Kollege und „Ziehsohn“ Pietro Lombardi mit dabei sein. Geplant ist wohl ein Querschnitt aus der gesamten Discographie des Musikers. So soll es ein Mix aus „Nummer-1-Hits zum Mitsingen und ganz persönlichen, noch unbekannten Anekdoten“ geben.

>> Macklemore in Köln: Zeitplan, Einlass und alle Infos zum Konzert <<

Konzert von Dieter Bohlen 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Mitsubishi Electric Halle?

Die Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, mit Bus und Bahn anzureisen. So habt ihr drei Haltepunkte, von denen aus ihr die Halle in wenigen Gehminuten erreicht. Diese sind die Haltestelle Karl-Geusen-Straße, die Haltestelle Markenstraße oder der Bahnhof Oberbilk.

Folgende Bahnen, Straßenbahnlinien und Busse halten an den Haltestellen:

Straßenbahn: 705

U-Bahn: U74

Bus: 721, 732, 782, 785, 827

S-Bahn: S1, S 6

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

>> Köln: Konzert von Harry Styles löst Polizeieinsatz an Lanxess Arena aus <<

Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Ihr habt direkt an der Halle eine große Parkfläche, die allerdings schnell ausgereizt ist. Die Parkfläche findet ihr hier. Wenn ihr mit dem Auto anreist, gebt am besten folgende Adresse ins Navi ein:

Siegburger Str. 15

40591 Düsseldorf

>> Madonna in Köln: Alle Infos zum Konzert in der Lanxess-Arena <<