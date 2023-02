Unnützes Wissen

Welcher Begriff fällt häufig im Rahmen der digitalisierten und globalisierten Arbeitswelt?

20. Februar 2023

Welcher Begriff fällt häufig, wenn es um den durch Digitalisierung und Globalisierung bedingten Wandel der Arbeitswelt geht? Es ist das Wort der Stunde: "New Work" wird in Unternehmen so oft genannt, dass es viele Arbeitnehmer bereits nicht mehr hören können. Das steckt dahinter.