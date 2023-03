U-Boot auf dem Rhein: Spektakulärer Transport durch NRW

Im Frühling kommt es auf dem Rhein zu einer spektakulären Überfahrt. So soll das U-Boot U17 von Kiel nach Speyer, von Schleswig-Holstein nach Rheinland-Pfalz, überführt werden. Dafür geht es über die Nordsee zunächst nach Rotterdam, von dort aus wird das Schiff dann über den Rhein quer durch Deutschland bis nach Speyer transportiert.

In Speyer soll das U-Boot, welches von 1973 bis 2010 im Einsatz war, in einem Technikmuseum aufbereitet werden. Dort aber ist immer noch nicht Schluss, denn ausgestellt werden soll das Ungetüm schließlich in Sinsheim. Das Boot selbst ist etwa 50 Meter lang und hat einen Tiefgang von 4,6 Metern. Allerdings wird es nicht selbst den weiten Weg von Kiel nach Speyer schwimmen, sondern auf einem Schwimmponton über dem Wasser transportiert.

Das macht es vor allem für Schaulustige spannend, denn während der Überfahrt können U-Boot-Begeisterte das ehemalige Untersee-Boot in Augenschein nehmen. Die Route sieht folgendermaßen aus:

28. April: Verladung des U-Boots in Kiel

28. April – 2. Mai: Kiel – Dordrecht

11. Mai: Dordrecht – Nijmegen

12. Mai: Nijmegen – Köln

13. Mai: Transport an Bonn und Koblenz vorbei nach Lahnstein

14. Mai: Lahnstein – Mainz

15. Mai: Mainz – Mannheim

16. Mai: Ankunft im Naturhafen Speyer

21. Mai: Straßentransport ins Technik Museum Speyer

U-Boot in NRW: Letzte Ruhestätte in Sinsheim

Bereits 2010 wurde das Boot aus dem Betrieb genommen und „entmilitarisiert“, wie es heißt. Dabei werden alle Batterien und Waffensysteme entnommen. Während seiner Einsatzzeit aber war das Boot gemeinsam mit einem weiteren U-Boot das erste Schiff, was nach dem Zweiten Weltkrieg in einen US-amerikanischen Hafen einlief.

Die beiden U-Boote waren an einem militärischen Übungsprogramm an der Ostküste der USA beteiligt, hauptsächlich aber wurde es in der Nord- und Ostsee eingesetzt, später auch im Mittelmeer. In Sinsheim soll es dann nun seine letzte Ruhestätte erhalten.

Mit Hilfe eines 900-Tonnen-Krans soll die U17 dann auf den Ponton verladen werden. Über den Nord-Ostsee-Kanal geht es dann nach Rotterdam, von dort über die Waal durch die Niederlande und schließlich nach Deutschland. In Speyer soll das Boot schlussendlich über den Naturhafen wieder an Land gehen.