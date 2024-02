Duisburg: 21-Jähriger geht mit Messer auf Schulkinder los

Die Bestürzung war in den Gesichtern vieler Nachbarn deutlich zu erkennen, als zwei Schulkinder im Alter von neun und zehn Jahren auf dem Nachhauseweg von der Schule in Duisburg-Marxloh am Mittwoch von einem 21-jährigen Mann angegriffen und schwer verletzt wurden. Die Polizei reagierte mit einem Großeinsatz und konnte den Verdächtigen wenig später in der Nähe des Tatorts widerstandslos festnehmen.

Duisburg: 21-Jähriger wird am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt

Die Behörden stuften den Angriff als versuchten Mord ein und planten, den Verdächtigen am Donnerstag einem Haftrichter vorzuführen. Die beiden verletzten Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht, wobei einer von ihnen laut Ärzten außer Lebensgefahr ist. Die Polizei hat ein Messer und eine Taschenlampe als mutmaßliche Tatwaffen sichergestellt, die der Verdächtige angeblich benutzte, um auf die Kinder einzuschlagen und einzustechen.

🚨Folgemeldung: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Wegen versuchten Mordes – Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt 👉https://t.co/xeKIo8QCby — Polizei NRW DU (@polizei_nrw_du) February 28, 2024

Der Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr auf einer Straße in einem Wohngebiet im Stadtteil Marxloh, wo die Kinder nach dem Angriff Zuflucht in einer nahe gelegenen katholischen Grundschule suchten. Besorgte Eltern versammelten sich an der Schule, während Schulministerin Dorothee Feller schockiert über die Gewalttat reagierte und Unterstützung für die betroffene Schule ankündigte. Die Bezirksregierung betonte die Bereitschaft der Schulpsychologie, die Schulleitung bei der Bewältigung des Vorfalls zu unterstützen.

Fall erinnert an Amoklauf in Wuppertal

Der Fall erinnert stark an den Amoklauf in Wuppertal, der sich rund eine Woche vor dieser Tat abgespielt hat. Auch da ging ein Jugendlicher (17) mit einem Messer auf Schüler los und verletzte insgesamt acht Menschen (hier mehr zu dem Amoklauf in Wuppertal nachlesen).

mit dpa