Großeinsatz in Wuppertal: Mehrere Schüler verletzt, Täter festgenommen

Polizeimeldungen NRW

Polizei-Großeinsatz an Wuppertaler Gymnasium: Jugendlicher geht mit Messer auf Mitschüler los

22. Februar 2024

Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr an einem Wuppertaler Gymnasium: Dort ist ein Jugendlicher am Donnerstagmorgen auf seine Mitschüler losgegangen. Vier Kinder wurden verletzt.

Ein Hubschrauber der Polizei ist in Duisburg im Einsatz, nachdem es zuvor zu einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt gekommen war. Foto: Christoph Reichwein/dpa