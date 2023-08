Jugendliche im Sauerland überfallen Tankstelle mit Pfefferspray

Im Sauerland in Arnsberg wurde eine Tankstelle überfallen. Fünf Jugendliche sollen den Kassierer mit Pfefferspray attackiert haben. Dabei sei der 23-jährige Angestellte am Donnerstagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren den Angestellten zunächst bedroht. Anschließend hätten sie ihm ins Gesicht gesprüht, seien hinter die Theke gegangen und hätten sich Zigaretten gegriffen.

Als dann ein Kunde die Tankstelle betreten wollte, hätten sie den Überfall abgebrochen und versucht zu fliehen. Der Mann konnte laut Polizei jedoch einen Tatverdächtigen festhalten. Die Polizei nahm in der Nähe der Tankstelle drei Tatverdächtige vorläufig fest.

Der Fünfte sei auch am Freitag auf der Flucht gewesen. Die fünf Jugendlichen seien wegen Diebstahldelikten bereits polizeibekannt, erklärte ein Sprecher der Polizei.

dpa