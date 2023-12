Diebstahl in Bergisch-Gladbach: Sportwagen im Wert von 100.000 Euro aus Garage entwendet

In Bergisch-Gladbach treiben derzeit Autodiebe ihr Unwesen: So haben Unbekannte einen Sportwagen im geschätzten Wert von 100.000 Euro aus einer Tiefgarage in entwendet.

>>Kurioser Diebstahl in Duisburg: Mann klaut Stammzellenspende aus ICE<<

Wie die Polizei am Mittwoch (6. Dezember) mitteilte, war das Zufahrtstor der Tiefgarage dem Autobesitzer zufolge zum Tatzeitraum offen. Das seit 2020 zugelassene Auto wurde demnach zwischen Montagabend (4. Dezember) und Dienstagnachmittag (5. Dezember) aus der Tiefgarage entwendet. Die Polizei stellte die Originalschlüssel sicher und bittet um Hinweise.

dpa