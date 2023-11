Kurioser Diebstahl in Duisburg: Mann klaut Stammzellenspende aus ICE

Kurioser Diebstahl in einem ICE von Arnheim nach Duisburg. In dem Zug der Linie 124 ist ein Organspenden-Transporteur am Montagabend Opfer eines polizeibekannten Diebes geworden. Der 59-jährige Franzose war mit einer gelben Kühlbox unterwegs ins Ruhrgebiet, um eine Stammzellenspende sowie mehrere Blutkonserven zu transportieren. Was war passiert?

Gegen 18.30 Uhr wurde ihm im ICE im Vorbeigehen der Koffer beim Halt in Duisburg Hauptbahnhof weggeschnappt. Er hatte noch versucht, den Dieb zu verfolgen – vergebens. Anschließend meldete der Bestohlene den Vorfall der Bundespolizei am Duisburger Hauptbahnhof. Bundes- wie auch Landespolizei fahndeten umgehend nach dem gestohlenen Stammzellenkoffer.

Stammzellenspende in Duisburg gestohlen – Täter bereits polizeibekannt

Auf einer Videoauswertung erkannten die Ordnungshüter den Tatverdächtigen anhand des beschriebenen Koffers im Duisburger Hauptbahnhof. Da der Täter den Fahndern aus vergangenen Diebstahl-Delikten bereits bekannt war, konnten sie seine Personalien ermitteln. Eine Fahndung nach ihm blieb jedoch erfolglos. Der Mann ist noch immer auf freiem Fuß.

Die Transportbox fanden die Ermittler schließlich herrenlos am Osteingang des Duisburger Hauptbahnhofes – allerdings ohne die wertvolle Stammzellenspende. Lediglich zwei Blutkonserven befanden sich noch in der gelben Box. Gegen den vermutlich identifizierten Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Mithilfe von Stammzellenspenden können lebensbedrohliche Krankheiten wie etwa Multiple Sklerose, Diabetes und Leukämie therapiert werden.