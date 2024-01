Den Partner des Lebens zu finden, zu heiraten und bis ans Lebensende zusammen zu sein – für viele Menschen ein Traum. Doch entgegen dieser Wunschvorstellung enden Ehen immer häufiger in der Scheidung. Das Informationsportal „Betrugstest.com“ hat die Scheidungsraten in 100 deutschen Städten verglichen und festgestellt: In zwei NRW-Städten geht sogar – statistisch gesehen – mehr als jede zweite Ehe zu Brüche.

Hier wird sich in NRW am häufigsten geschieden

Knapp sechs von zehn Paaren reichen in der NRW-Großstadt Krefeld die Scheidung ein (0,57 SpE; Scheidungen pro Ehe). Damit belegt die „Samt- und Seidenstadt“ Platz neun der deutschen Scheidungshochburgen. In Duisburg entscheiden sich über die Hälfte der Ehepaare für getrennte Wege (0,55 SpE). Beide Städte liegen damit laut dem Portal deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Platz eins geht an das Venedig des Nordens: In Hamburg reichen sieben von zehn Paaren die Scheidung ein (0,72 SpE). Damit ist die norddeutsche Metropole derzeit die Scheidungshochburg Deutschlands.

In Düsseldorf und Köln wird sich mit am wenigsten geschieden

Das Eheversprechen gehalten wird übrigens am ehesten in Bayern, die Rate liegt hier bei nur drei Scheidungen pro zehn Ehen (0,3 SpE) – ungefähr gleichauf mit der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf und der Millionen-Metropole Köln (o,3 bzw. o,35 SpE).

Bundesweiter Trend zeigt: Mehr Hochzeiten als im Vorjahr

Eine gute Nachricht gibt es jedoch: In Deutschland erlebt die Ehe insgesamt einen Aufschwung. Nach einer landesweiten Scheidungsrate von fast 0,42 im Jahr 2021 wurde für das Jahr 2022 ein Rückgang auf eine Quote von 0,39 verzeichnet. Insgesamt werden also immer noch mehr Ehen geschlossen, als Scheidungen eingereicht. In diesem Sinne: Auf ein Leben voller Glück und Liebe! Passend dazu findet ihr hier die schönsten Hochzeitslocations NRW zum Heiraten.

Für die Analyse wurden insgesamt 100 deutsche Städte auf ihre Eheschließungen und Ehescheidungen im Kalenderjahr 2022 hin untersucht. Die Angaben gehen aus den jeweiligen Statistikämtern der Länder und des Bundes hervor und werden mit dem vorigen Jahr verglichen. Das Ergebnis wurde im Magazin des Portals im Januar 2024 veröffentlicht.

