Herbstkirmes in Rheine 2023 startet heute: Öffnungszeiten, Fahrgeschäfte und Familientag

Mitte Oktober können Kirmesfreunde aus und um Rheine wieder vier Tage lang durch die Herbstkirmes schlendern. Neben einem verkaufsoffenen Sonntag zählt auch das Familienfest als Highlight. Hier gibt es alle Infos zu Öffnungszeiten, Attraktionen und Tipps für eure Anfahrt.

Wann startet die Herbstkirmes in Rheine 2023?

Am Freitag, dem 13. Oktober, geht es los. Ganze vier Tage lang könnt ihr euch bis Montag, 17. Oktober, durch Entenangeln, Dosenwerfen und kulinarische Spezialitäten aus der Region probieren.

Die Öffnungszeiten auf der Kirmes in Herne im Überblick:

Freitag (13. Oktober): 14 bis 1 Uhr

Samstag (14. Oktober): 14 bis 1 Uhr

Sonntag (15. Oktober): 11 bis 23 Uhr

Montag (16. Oktober): 14 bis 22 Uhr

Welche Attraktionen gibt es auf der Herbstkirmes in Rheine 2023?

Auf dem Elisabethplatz findet man beispielsweise die Fahrgeschäfte „Crazy Vegas“ oder „Rock & Roll“. Am Emstorplatz können Besucher die Attraktionen „Breake Dance“, „New World 3000“ und „Flying Jumbo“ fahren. An beiden Plätzen ist natürlich auch für Essen und Getränke mit Ständen gesorgt. Hier gibt’s weitere Infos für euch.

Ein Highlight: Am 15. Oktober wird es traditionell einen verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt geben. Die Geschäfte sind dann von 13 bis 18 Uhr für euch geöffnet.

„Kirmes in Rheine“ 2023: Wann findet der Familientag statt?

Auch in diesem Jahr wird es auf der Herbstkirmes in Rheine einen Familientag geben. Dieser findet am Freitag, 13. Oktober 2023, statt. Hier warten Vergünstigungen der Fahrgeschäfte, Attraktionen und Spielbuden auf euch.

Anfahrt zur Herbstkirmes: Wie komme ich zur Kirmes in Rheine?

Zur Kirmes in Rheine kommt ihr am besten über die öffentlichen Verkehrsmittel. Die RE15 oder RE7 fährt bis zum Bahnhof Rheine, von da sind es 15 Gehminuten. Außerdem wird es einen Shuttle-Service zwischen den Kirmesplätzen geben. Wer mit dem Auto anreist, sollte in der gesamten Stadt genügend PKW-Parkplätze finden.