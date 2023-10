Bocholter Kirmes 2023 heute letzter Tag: Attraktionen, Feuerwerk, Highlights – alle Infos

In Bocholt geht es endlich wieder rund: Zum Volksfest im Münsterland werden knapp eine halbe Millionen Besucher erwartet. Wie lange das frohe Treiben stattfindet, welche Fahrgeschäfte es gibt und wie ihr überhaupt zur Kirmes findet – all das und mehr erfahrt ihr hier!

Wann startet die Bocholter Kirmes 2023?

In diesem Jahr geht es am Freitag, 13. Oktober 2023, los. Ganze vier Tage lang hat die Kirmes dann für euch geöffnet und endet dann wie gewohnt an einem Montag (16. Oktober).

Im vergangenen Jahr durftet ihr euch über einen Tag mehr freuen, denn um das 800. Jubiläumsjahr der Stadt zu ehren, gab es nicht nur vier, sondern gleich fünf Kirmestage.

„Kirmes Bocholt“ 2023: Die Öffnungszeiten im Überblick

Freitag, 13. Oktober: 14 bis 2 Uhr

Samstag, 14. Oktober: 11 bis 2 Uhr

Sonntag, 15. Oktober: 11 bis 1 Uhr

Montag, 16. Oktober: 11 bis 23 Uhr

Was sind die Highlights auf der „Bocholter Kirmes“ 2023?

Mit einem Highlight startet bereits der Kirmesfreitag: Bei der dreistündigen „Happy Hour“ (14 bis 17 Uhr) könnt ihr richtig sparen, denn viele Fahrgeschäfte und Essens- und Getränkestände schrauben ihre Preise ein wenig herunter.

Um 18 Uhr findet dann die offizielle Eröffnung der Kirmes statt, um 20.30 Uhr startet das beliebte Feuerwerk.

Nicht entgehen solltet ihr euch außerdem den Schumacherstand: Er ist ein fester Bestandteil der Bocholter Kirmes. An vier Tagen wird dort ausgiebig gefeiert.

„Kirmes in Bocholt“ 2023: Wann wird das Feuerwerk gezündet?

Das Feuerwerk wird es am Freitag, 13. Oktober, geben. Das Farbspektakel wird gegen 20.30 Uhr gezündet und dauert circa eine viertel Stunde.

Wie viele Schausteller sind dabei?

Über 320 Schausteller und heimische Wirte werden euch auf dem Volksfest mit lauter Köstlichkeiten, heimischer Kulinarik und Krimskrams umsorgen. Für den Adrenalinkick drehen sich Break Dance, Krake, Disco Jet und Riesenschaukel „Konga“ schon mal für euch warm, denn diese Fahrgeschäfte sind nichts für schwache Nerven. Etwas ruhiger geht es auf dem Riesenrad zu.

Bocholter Kirmes: Wie komme ich hin, wo kann ich parken?

Wer mit dem Auto anreist, kann sein Fahrzeug während der gesamten Bocholter Kirmes in den Parkhäusern der Innenstadt parken. Direkt im Zentrum findet ihr das Parkhaus „Am Nähkasten“ oder die Tiefgaragen am Europaplatz und den Shopping Arkaden. Haltet auch etwas außerhalb Ausschau nach freien Parkflächen, diese sind nämlich kostenlos.

Mit der Bahn erreicht ihr Bocholt von Düsseldorf aus mit der RE19 Richtung „Arnheim“ über Wesel. In etwas über einer Stunde Fahrtzeit steigt ihr am Bocholter Bahnhof direkt in der Innenstadt aus.

Für die Fahrradfahrer unter euch hat die Stadt Radstationen am Haus des Burges und an der Diepenbrock-Schule am Europaplatz für euch organisiert, an denen ihr euer Rad abstellen könnt.