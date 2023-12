ADAC erwartet in NRW keine starke Stauzunahme durch Bahn-Warnstreiks

In den kommenden Tagen bleiben viele Bahnen stehen. Normalerweise sollte dies zu mehr Verkehr auf den Straße führen. Die Warnstreiks der Lokomotivführergewerkschaft GDL werden nach ADAC-Einschätzung an diesem Freitag aber nicht zu deutlich mehr Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen führen.

„Wir gehen davon aus, dass viele Berufspendler inzwischen zumindest tageweise im Homeoffice arbeiten können und sich wieder auf den Streik einstellen“, sagte ein Sprecher des ADAC Nordrhein am Donnerstag und verwies dabei auf die bisherigen Erfahrungen.

ADAC verweist auf Glättegefahr in der Nacht auf Freitag

Die Autobahnen seien aktuell ohnehin sehr voll, wie Stauzahlen für den November gezeigt hätten. „Das Staurisiko ist zwischen 7 und 9 Uhr sowie 15 und 18 Uhr am größten“, sagte der Sprecher. Wer mit dem Auto fahren müsse, sollte möglichst außerhalb der Stoßzeiten fahren und die Wetterlage im Blick haben. Er verwies auf den Deutschen Wetterdienst (DWD), der für die Nacht zum Freitag vor Glättegefahr durch gefrierendem Regen teils bis in tiefe Lagen gewarnt hat.

Laut der DWD-Prognose für NRW von Donnerstagvormittag ist in der Nacht zum Freitag vereinzelt Unwetter durch mäßigen gefrierenden Regen möglich. Der voraussichtliche Schwerpunkt des gefrierenden Regens sei das Bergische Land, das Sauerland sowie das Eggegebirge. Starke Beeinträchtigungen im Straßenverkehr seien wahrscheinlich.

>> Fahrplanwechsel: Die wichtigsten Änderungen für NRW im Überblick <<

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder zu einem erneuten Warnstreik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Von Donnerstagabend, 22 Uhr, bis Freitagabend, 22 Uhr, müssen sich Fahrgäste wieder auf Zugausfälle im bundesweiten Bahnverkehr einstellen. Zum Warnstreik aufgerufen sind sämtliche Arbeitnehmer unter anderem in den Bereichen Fernverkehr und Regionalverkehr. Die GDL hat für denselben Zeitraum in Nordrhein-Westfalen auch Mitarbeiter der NordWestBahn GmbH und der Transdev Rhein-Ruhr GmbH zu einem Warnstreik aufgerufen.

dpa