A42-Brücke bei Bottrop ab Ostern wieder in beide Richtungen befahrbar

Vor den Feiertagen können Autos die lange Zeit gesperrte A42-Brücke bei Bottrop (NRW) wieder in beide Richtungen befahren. Die Autobahn GmbH des Bundes teilte am Montag (25. März) mit, dass die Brücke am Gründonnerstag (28. März) um 12 Uhr auch wieder in Fahrtrichtung Dortmund freigegeben wird. Die Gegenfahrbahn ist bereits seit mehr als einer Woche wieder offen (hier mehr lesen).

Schwerlastverkehr bleibt jedoch dauerhaft ausgesperrt: Eine Schranken- und Wiegeanlage sorgt dafür, dass nur Fahrzeuge und Gespanne bis zu einem Gewicht von 3,5 Tonnen die Brücke passieren dürfen. Dies soll das beschädigte Bauwerk vor zu hoher Belastung schützen.

A42-Brücke bei Bottrop: Diese Geschwindigkeitsbegrenzung gilt

Im Bereich der Anlage, die sich über mehrere hundert Meter erstreckt, wird die Geschwindigkeit auf 40 Kilometer pro Stunde begrenzt. Wenn ein Lastwagen zu schwer ist, senkt sich die Schranke und er wird über eine separate Spur von der Autobahn geleitet.

Die wichtige Ost-West-Verbindung durch das Ruhrgebiet war im Dezember unterbrochen worden, nachdem massive Schäden an der Kanalbrücke festgestellt wurden. Es stellte sich heraus, dass die Brücke nicht für das deutlich gestiegene Verkehrsaufkommen ausgelegt war.

LKW benötigen eine komplett neue Brücke

Die Brücke wurde seitdem saniert, aber der Schwerlastverkehr kann erst wieder über eine geplante neue Brücke rollen. Die Dauer dieser Maßnahme ist noch unklar. Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH, sagte: „Sobald wir im Rahmen des laufenden Planfeststellungsverfahrens Baurecht bekommen, treiben wir den Neubau der Brücke voran.“

Es gibt auch andere marode Autobahnbrücken und Neubauprojekte auf wichtigen Strecken, die das Autobahnnetz in Nordrhein-Westfalen stark belasten. Die Autobahn 45 bei Lüdenscheid ist zum Beispiel wegen eines erforderlichen Brückenneubaus jahrelang gesperrt gewesen.

Schrankenanlagen haben auch den Schwerlastverkehr an zwei Rheinbrücken – in Leverkusen und Duisburg – jahrelang blockiert. Ebenso dürfen auf der A43 bei Herne keine schweren LKW mehr über die dortige Kanalbrücke fahren.

mit dpa