Im beliebten Phantasialand in Brühl stand alles zur Saisoneröffnung diese Woche bereit. Eigentlich ein Grund zur Freude, doch der gesamte Freizeitpark trauert aktuell um einen Mitarbeiter. Er ist am Montag bei Wartungsarbeiten an der Achterbahn „Taron“ tödlich verunglückt. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Der 43-jährige Mann starb noch am Unfallort.

Update, 26. März, 11.37 Uhr: Nach einer Mitteilung der Bezirksregierung wurde der 43-jährige Mitarbeiter des Freizeitparks bei den Wartungsarbeiten so schwer am Kopf verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Man stehe zur Klärung des Unfallhergangs in engem Kontakt mit dem Phantasialand und der Polizei, hieß es weiter.

Die Stahlachterbahn „Taron“ gehört mit ihrer besonders rasanten und verschlungenen Streckenführung zu den populärsten Attraktionen im Phantasialand. Der Freizeitpark befindet sich derzeit in der Winterpause, die am Gründonnerstag (28. März) endet. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren keine Besucher im Park.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Um die genauen Umstände des Unfallgeschehens zu ermitteln, seien am Montag bereits vor Ort Spuren gesichert worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Befragungen von Zeugen dauerten an.

mit Material der dpa