Konzert-Hammer! Britische Superstars kommen nach Köln

Fans der seit mittlerweile 27 Jahre erfolgreichen Rockband Placebo dürften ausrasten. Die Briten bringen nicht nur ein neues Album heraus, sondern kommen 2022 auch nach Köln. Ort des Geschehens ist die Lanxess-Arena. Das mittlerweile achte Studioalbum „Never Let Me Go“ soll im März 2022 erscheinen. Die neue Single „Surrounded By Spies“ ist schon erhältlich und steht auf diversen Diensten zum Stream bereit. Im September 2021 veröffentlichte die Band aus England die erste Single des neuen Albums „Beautiful James“.

2022 kommen Fans bei der Europatournee Placebos dann endlich live in den Genuss des neuen Albums, aber auch der Greatest Hits der Band. Am 7. November 2022 rocken die Briten dann also das Henkelmännchen.

Placebo-Konzert in Köln: Wann startet der Vorverkauf für die Lanxess-Arena?

Der allgemeine Vorverkaufsstart für das Placebo-Konzert in der Lanxess-Arena beginnt am 17. November 2021 um 10 Uhr. Tickets sind auf der Seite der Arena sowie auf Facebook erhältlich. Paypal-Prio-Tickets gibt’s ab dem 15. November 2021, 10 Uhr hier, ebenso wie MagentaMusik Prio Tickets und Samsung Prio Tickets. Der Ticketmaster-Presale startet am 16. November 2021 um 10 Uhr.