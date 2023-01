Köln

Köln: Starttermin, Ticktverkauf, Abo – das müssen Fahrgäste zum Deutschlandticket wissen

31. Januar 2023

Am 1. Mai wird bundesweit das neue 49-Euro-Ticket, das Deutschlandticket, starten. Auch die KVB bietet das Ticket in Köln an. Was Fahrgäste in der Domstadt wissen müssen'? Wir haben alle Infos.