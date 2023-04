49-Euro-Ticket: Dürfen Kinder umsonst mitfahren? Alle Infos

Am 1. Mai 2023 geht das Deutschlandticket, auch bekannt als 49-Euro-Ticket, offiziell an den Start. Dann dürfen alle Menschen für 49 Euro im Monat mit allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs quer durch Deutschland reisen. Wie aber sieht das bei der Mitnahme von Kindern aus? Ab welchem Alter muss ich auch für meinen Nachwuchs zahlen? Und wie sieht eigentlich die Mitnahme von Kinderwagen aus? Wir klären die wichtigsten Fragen!

49-Euro-Ticket: Ab welchem Alter zahlt man für Kinder?

Die gute Nachricht lautet, dass Kinder unter sechs Jahren kostenlos mitgenommen werden dürfen. So können alle Kinder unter sechs Jahren mit ihren Eltern in Bus und Bahn mitfahren und es muss kein Extraticket für die Kleinen nachgezogen werden.

Ab dem Alter von sechs Jahren aber brauchen auch Kinder ein eigenes Deutschlandticket. Es gelten also auch beim neuen Deutschlandticket die gleichen Regeln, wie sie beim 9-Euro-Ticket bereits der Fall waren. Die Deutsche Bahn und die Verkehrsverbünde halten so an ihren Regeln fest, dass Kinder unter sechs Jahren generell kostenfrei mitreisen können, wenn sie von einer erwachsenen Person mitgenommen werden.

49-Euro-Ticket: Lohnt sich ein Ticket für 6- bis 14-Jährige?

Für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren gibt es bereits eine Reihe von ermäßigten Tickets. Dazu gehören die „SchöneReise Tickets“, das „SchöneFahrtTicket NRW“ und das „EinfachWeiterTicket NRW“. Hier müssen für Kinder und Jugendliche nur 50 Prozent des eigentlichen Preises bezahlt werden, erklärt das Infoportal „mobil.nrw“.

Das gilt jedoch nicht für das 49-Euro-Ticket. Hier gibt es keine Vergünstigungen. Auch ein bundesweites Kinderticket ist nicht geplant, um hier ein günstigeres Angebot anzubieten. Wer zwischen 6 und 14 Jahren das Angebot des 49-Euro-Tickets nutzen will, muss sich ein eben solches holen.

Allerdings wird bereits über ein günstigeres Schülerticket, welches bundesweit gültig sein soll, verhandelt. So sollen in einigen Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und das Saarland) schon Gespräche stattgefunden haben.

Dadurch, dass Kinder unter 14 Jahren bereits bei anderen ÖPNV-Abos oftmals kostenlos mitfahren dürfen, lohnt sich ein eigenes 49-Euro-Ticket aber kaum für Kinder. So können beispielsweise in den Verkehrsverbünden Rhein-Sieg (VRS) und Rhein-Ruhr (VRR) schon wochentags ab 19 Uhr sowie an den Wochenenden Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren kostenlos mitgenommen werden. Das Angebot gilt auch an Feiertagen.

49-Euro-Ticket: Brauchen Kinder bei Kontrollen einen Ausweis?

Generell sind die Kontrolleure bei Kindern sehr viel nachsichtiger. Es kann jedoch nicht schaden, wenn das Kind ab sechs Jahren tatsächlich allein in der Bahn unterwegs sein sollte, einen Lichtbildnachweis mit sich führt. Hier reicht auch ein Schülerausweis.

49-Euro-Ticket: Ist die Mitnahme von Kinderwagen kostenlos?

Wer einen Kinderwagen mit sich führt, darf diesen auch weiterhin kostenlos mitnehmen. Dies ist auch im 49-Euro-Ticket so geregelt.