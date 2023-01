Altweiber bis Rosenmontag: In diesen Kölner Clubs und Kneipen steigen Karnevalspartys

Wo lässt es sich lässig feiern, auch wenn man nicht alle Karnevalslieder mitgrölen kann und noch nie ein Funkemariechen live gesehen hat? In jedem Kölner Veedel! Tonight News hat euch die szenigsten Kneipen, in denen an den tollen Tagen Karnevals-Partys steigen, aufgelistet.

Kölner Karneval im „Johann Schäfer“-Brauhaus

Das Brauhaus in der Südstadt freut sich bereits auf die tollen Tage und schreibt: „Es wird endlich wieder richtig Karneval gefeiert. Das erste mal seit 3 Jahren können wir wieder unbeschwert auf die Trum hauen. Im Etepetete-Stil feiern wir zu feinster Veedelsmukke und einer Prise Trash so ausgelassen wie an keinem der restlichen 360 Tage.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Johann Schäfer Südstadt (@johannschaefersuedstadt)

Kölner Karneval im „Haus Unkelbach“

Bekannt für seine legendären und kölschen Karnevalspartys: das Haus Unkelbach in Sülz! Hier kommen echte kölsche Jecke sowie „Immis“ auf ihre Kosten. Die Veranstaltung an Weiberfastnacht ist bereits ausverkauft. Doch auch an den anderen tollen Tagen wird die fünfte Jahreszeit im Haus Unkelbach zelebriert. Seht selbst:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Haus Unkelbach (@hausunkelbach)

Kölner Karneval in den „Hängenden Gärten“

In der kultigen Kneipe im Herzen von Ehrenfeld wird das Highlight der Session gefeiert: Ab 14.11 Uhr wird der Beginn der tollen Tage gebührend zelebriert – mit einem bunten Musik-Mix. Auf Instagram heißt es: „Alaaf Karnevalsmäuse! Hier unser Programm für den Kneipenkarneval 2023 in den Gärten. Bis auf Rosenmontag nehmen wir jeden Tag 5 Euro Eintritt. Verkauf nur an der Tageskasse. Am Sonntag und Dienstag haben wir geschlossen.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Die hängenden Gärten (@diehaengendengaerten)

Kölner Karneval in der „Wohngemeinschaft“

Auf Facebook kündigt die Wohngemeinschaft an: „Singe, Suffe und Danze an fünf jecken Tagen in der größten WG der Stadt. Wir haben ein Programm der Extraklasse zusammengestellt. Was sollen wir sagen? Fründe kütt rum und lass ma komplett ussraste… Alaaf, ihr Jecken!“

Kölner Karneval im „Club Bahnhof Ehrenfeld“ (CBE)

Ein ausgefallenes Karnevalsprogramm bekommt ihr in dieser Session im Club Bahnhof Ehrenfeld (CBE) geboten. An Weiberfastnacht feiert ihr hier zu 90ern, 2000ern und Trashpop. Am Freitag geht es karnevalistisch auf zwei jecken Floors zur Sache. Am Samstag kommen Latinos und Salsa-Fans auf ihre Kosten – bei Radio Sabor, dem „Carnival Latino“ und am Sonntag wartet der Höhepunkt der tollen Tage im CBE auf euch: die „Herz an Herz“-Party mit dem Who is Who des kölschen Karnevals Quertbeat, Kasalla und Miljö.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Club Bahnhof Ehrenfeld (@cbe_cologne)

Kölner Karneval im „Reineke Fuchs“

Bei diesem Party-Marathon kommen nicht nur Jecke, sondern auch Raver auf ihre Kosten. Denn im Reineke Fuchs wird Weiberfastnacht elektronisch zelebriert. An Rosenmontag geht es technoid weiter – mit Lexer, David Hasert, Alchemiah und anderen DJs.