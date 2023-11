Art Cologne in Köln öffnet heute: 1000 Kunstwerke und rund 170 Galerien vor Ort

Die Art Cologne öffnet heute ihre Pforten. In den kommenden Tagen können etwa 1000 zeitgenössische und klassische moderne Kunstwerke von Besuchern betrachtet und gekauft werden. Mit rund 170 Galerien sei man wieder so groß wie vor der Pandemie, sagte der Direktor der Kunstmesse, Daniel Hug. Die Vernissage ist am Donnerstag (16 Uhr), für Besucher ist die Messe dann noch bis Sonntag geöffnet.

„Man spürt in der Branche, dass das Interesse an Malerei wieder zunimmt“, sagte Hug dem „Handelsblatt“. „Sehr präsent sind Kunstwerke von Künstlerinnen sowie von LGBTQ, von Stimmen außerhalb des eurozentrischen Spektrums.“ Auch gegenständliche Malerei kehre zurück, NFT-Kunst habe sich dagegen verlangsamt.

Art Cologne sowohl für große als auch kleine Geldbeutel

Bei der renommierten Kunstmesse werden Preise bis zu knapp einer Million Euro aufgerufen. Mit der Kategorie „Kunst unter 5000 Euro“ gibt es aber auch vergleichsweise erschwingliche Werke. Erstmals in diesem Jahr können sämtliche Kunstwerke auch schon im Vorfeld in einem Online-Katalog betrachtet werden.

Die Art Cologne ist die älteste Kunstmesse der Welt und gilt als größte deutsche Kunstmesse. Sie ging aus dem 1967 gegründeten Kölner Kunstmarkt hervor.

