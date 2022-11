Art Cologne 2022: Termine, Tickets, Preise – alle Infos zur Kunstmesse in Köln

Nach zwei Corona-Jahren ist die Art Cologne 2022 wieder in gewohntem Umfang zurück in der Koelnmesse in Deutz. Wann findet sie statt? Was kosten die Tickets? Und was gibt es zu sehen? Alle Infos zur Kunstmesse in Köln.

Wann ist die Art Cologne 2022?

Die Art Cologne 2022 geht vom 16. bis zum 20. November. Die Termine im Überblick:

Mittwoch, 16. November: Preview, 12-20 Uhr (Achtung: nur geladene Gäste!)

Donnerstag, 17. November: Vernissage, 11-19 Uhr

Freitag, 18. November: 11-19 Uhr

Samstag, 19. November: 11-19 Uhr

Sonntag, 20. November: 11-18 Uhr

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ART COLOGNE (@artcolognefair)

Wo ist die Art Cologne 2022? Anfahrt und Adresse

Die Art Cologne findet jährlich in der Koelnmesse statt. Die Anreise zur Art Cologne im Überblick:

Adresse: Messeplatz 1, 50679 Köln

KVB-Linie 1 und 9: Bahnhof Deutz -> Eingang Süd in drei Minuten fußläufig erreichbar

KVB-Linie 3 und 4: Koelnmesse -> unmittelbar vorm Eingang Ost

S-Bahn, ICE und Regionalverkehr: Bahnhof Köln Messe/Deutz -> Eingang Süd ist in drei Minuten fußläufig zu erreichen

Parken: Parkplätze sind rund um das Messegelände ausgeschildert

Art Cologne 2022: Tickets und Preise

Tickets für die Art Cologne sind online erhältlich und variieren in den Preisen. Die Preise im Überblick:

Vernissage am 17. November: 27 Euro

Tageskarte 17.-20. November: 27 Euro

Tageskarte ermäßigt*: 22 Euro

Tageskarte 17.-20. November für artCard-Inhaber des art-Magazins**: 13,50 Euro

Tageskarte für Inhaber einer artCard der Bundeskunsthalle Bonn***: 21,60 Euro

Abendkarte: 22 Euro

* Nur für Schüler ab 13 Jahren, Auszubildende, Studenten, Rentner, Senioren ab 65 Jahre, freiwillig Sozialdienstleistende (FSJ/FÖJ) und Schwerbehinderte. Die Ermäßigungsberechtigung wird am Einlass geprüft.

** Die Ermäßigungsberechtigung wird am Einlass geprüft.

*** Die Ermäßigungsberechtigung wird am Einlass geprüft.

Was wird auf der Art Cologne 2022 ausgestellt?

Die traditionsreiche Kunstmesse Art Cologne erwartet in diesem Jahr wieder mehr Galerien und Händler, die ihre Kunstwerke anbieten wollen. Im vergangenen Jahr – als die Messe aus einer längeren Corona-Pause zurückgekehrt war – hatte die entsprechende Zahl bei rund 150 gelegen. In diesem Jahr sollen in Köln rund 190 Galerien und Händler vertreten sein. Die Messe, die am Mittwoch (12 Uhr) beginnt, verspricht ein „ebenso hochkarätiges wie breites Angebot“ an Werken – etwa zeitgenössische Kunst, klassische Moderne und Nachkriegskunst.

mit dpa