Starttermin steht fest: Nacht der Museen auch 2024 wieder in Düsseldorf

Die Nacht der Museen gehört zu den Top-Events in Düsseldorf. Bei der letzten Ausgabe im April 2023 waren über 25.000 Kulturbegeisterte auf den Beinen und besuchten zwischen 19 und 2 Uhr die über 40 teilnehmenden Häuser und Locations.

Miriam Koch, Beigeordnete für Kultur und Integration, zeigte sich damals mit der Bilanz zufrieden: „Gemeinsam entdecken, gemeinsam feiern, gemeinsam Kultur erleben – auch in diesem Jahr hat die Nacht der Museen wieder Menschen zusammengebracht und für einzigartige Momente gesorgt. Die zahlreichen verschiedenen Performances, Ausstellungen und Locations sind dabei ein Spiegel für das vielfältige Kulturangebot der Landeshauptstadt Düsseldorf. Ich danke allen Beteiligten, die mit ihrem Einsatz dafür gesorgt haben, dass die Nacht so viele Menschen begeistern konnte.“

An diesem Datum findet die Düsseldorfer Nacht der Museen 2024 statt

Auch in diesem Jahr dürfen sich Kulturbegeisterte auf die Highlight-Veranstaltung in Düsseldorf freuen. So lädt die Stadt am Samstag, 27. April 2024, wieder zur Nacht der Museen ein. Interessierte können dann erneut etablierte Häuser, Galerien und spannende Off-Spaces mit inspirierenden Ausstellungen und Veranstaltungen entdecken.

Weitere Informationen zu den Aktionen, Uhrzeiten und Tickets bei Nacht der Museen 2024 folgen noch.