Düsseldorfer Nacht der Museen 2023: Die schönsten Fotos vom 22. April

Am Samstag, 22. April, fand die 21. Ausgabe der Düsseldorfer Nacht der Museen statt. Insgesamt zeigten 40 Locations, was die Kultur in der Landeshauptstadt so zu bieten hat. Natürlich waren auch wir auf dem Veranstaltungs-Highlight mit dabei. Die schönsten Fotos der Museumsnacht zeigen wir euch hier.

Im Aquazoo Löbbecke Museum erwarteten uns Kreaturen der Nacht. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Zusammen mit den Tiefseebewohnern gingen es auf Tauchgang. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Auch Krokodile ließen sich aus erster Nähe beobachten. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Ein einzigartiges Spektakel boten uns die leuchtenden Meerespflanzen. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Ein wahres Naturschauspiel! Foto: Tonight.de / D. Mirbach Auch Quallen leuchteten in den buntesten Farben. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Wissenswertes boten Ausstellungsstücke und Infotafeln. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Habt ihr schon mal das Skelett eines Rochens gesehen? Foto: Tonight.de / K. Friebus Zum Gruseln! Foto: Tonight.de / D. Mirbach Bei Backstage-Führungen konnten wir einen Blick hinter die Kulissen des Museums werfen. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Foto: Tonight.de / D. Mirbach Foto: Tonight.de / D. Mirbach Foto: Tonight.de / D. Mirbach Besonders Mutige konnten lebende Spinnen über ihre Hände krabbeln lassen. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Vor dieser "Kreatur" mussten wir uns jedoch nicht fürchten. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Zum ersten Mal nahm in diesem Jahr nahm die Kunstakademie Düsseldorf an der Nacht der Museen teil. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Unter Anleitung konnte man ihr für einen Abend in die Rolle eines Kunststudenten schlüpfen... Foto: Tonight.de / K. Friebus ...und Skulpturen skizzieren. Foto: Tonight.de / K. Friebus Auf die Beine wurde der Zeichenkurs von Prof. Udo Dziersk und dem Orientierungsbereich der Kunstakademie Düsseldorf. Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / D. Mirbach Foto: Tonight.de / D. Mirbach Foto: Tonight.de / D. Mirbach Weiter ging es in die Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Hier drehte sich alles um eine Sonderausstellung zu Sinti und Roma im Nationalsozialismus. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Besucher konnten spannenden Vorträgen lauschen oder an Anführungen teilnehmen. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Fotografien gaben das Geschehene authentisch wieder. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Foto: Tonight.de / D. Mirbach Foto: Tonight.de / D. Mirbach Keine Höhenangst bewiesen wir im Rheinturm... Foto: Tonight.de / K. Friebus ... und begaben uns 168 Meter in die Höhe. Foto: Tonight.de / K. Friebus Dort wurden wir mit einem grandiosen Blick über die Stadt belohnt. Foto: Tonight.de / D. Mirbach Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Kühle Drinks und kleine Snacks gab es an der Bar. Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Zu später Stunde gab es hier ein live DJ-Set auf die Ohren. Foto: Tonight.de / K. Friebus Kunst und Kultur durften selbstverständlich ebenfalls nicht fehlen. Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Wer nicht laufen wollte, konnte sich auch einfach in die historische Straßenbahn setzen und sich bequem zu den Locations fahren lassen. Foto: Tonight.de / K. Friebus Im inneren des "rollenden Museum" gab es eine Mini-Ausstellung zur Straßenbahn in Düsseldorf. Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Am historischen Straßenbahn-Betriebshof gab es weitere Oldtimer zu begutachten. Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Bahn-Liebhabern ging hier sicherlich das Herz auf. Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Neben dem Betriebshof befand sich das Atelier des berühmten Karnevalswagenbauers Jaques Tilly und seinem Team. Foto: Tonight.de / K. Friebus Hier konnten die berühmten Festtagswagen bestaunt werden. Foto: Tonight.de / K. Friebus Viele von ihnen waren beim diesjährigen Karneval in Düsseldorf im Einsatz. Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Daneben konnten Besucher dem Team des Ateliers bei ihrer Arbeiter über die Schulter schauen. Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Im Tanzhaus nrw wurde hingegen das Tanzbein geschwungen. Foto: Tonight.de / K. Friebus Zusammen mit anderen konnte hier zu coolen Hits abgedanct werden. Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus Von der Terrasse ließ sich das bunte Treiben gut beobachten. Foto: Tonight.de / K. Friebus Foto: Tonight.de / K. Friebus

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus dem Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<