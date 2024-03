Düsseldorf-News

Start ins Wochenende in Düsseldorf: So wurde am 15. März im Sir Walter gefeiert – alle Fotos

16. März 2024

Mit Vollgas ins Wochenende: Im Sir Walter bereiteten sich die Gäste am Freitag wieder stilecht auf eine lange Partynacht vor. Unser Fotograf hat die schönsten Momente für euch festgehalten.