Pro-Palästina-Demo startet heute in Düsseldorf: Polizei erwartet Tausende Teilnehmer

Zur Kundgebung „Stoppt die Aggression“ in Düsseldorf werden am Samstag zahlreiche Teilnehmer erwartet. Der Veranstalter hat rund 1000 Teilnehmer angemeldet, doch die Polizei geht von einer deutlich höheren Zahl aus.

Und dazu hat sie guten Grund: Anfang des Monats hatten sich in der Landeshauptstadt bereits 17.000 Menschen an einer pro-palästinensischen Demonstration beteiligt, zu der ebenfalls nur 1000 Teilnehmer angemeldet waren.

Nachgeholte Demo vom 11.11. in Düsseldorf startet am Hauptbahnhof

Die Demonstration soll am Samstagnachmittag (14 Uhr) vom Düsseldorfer Hauptbahnhof zum Landtag ziehen. Ursprünglich war sie für den 11.11. geplant, doch wegen des Karnevalsauftakts wurde sie verschoben.

Polizei hält Demonstration im Blick – mögliche Straftaten werden verfolgt

In den vergangenen Wochen hatte es in Nordrhein-Westfalen eine Reihe pro-palästinensischer Demonstrationen mit Bezug zum Gaza-Krieg gegeben. In mehreren Fällen hat die Polizei Ermittlungen wegen Äußerungen oder Plakatinhalten eingeleitet. So seien in Düsseldorf laut „RP“ das Rufen der Parole „Israelische Verbrechen gegen den Gazastreifen“ untersagt. Auch die Begriffe „Genozid“ und „Völkermord“ dürfen nicht fallen.

Die Polizei in Essen leitete nach einer Demonstration in Essen Ermittlungen gegen einen Redner wegen Volksverhetzung ein. Bei dem Marsch in Essen wurden auch Symbole und Zeichen gezeigt, die denen des „Islamischen Staates“ ähnelten.

Bei einer anderen Demonstration in Wuppertal wurden vor einer Woche sechs Plakate mit möglicherweise volksverhetzendem Inhalt sichergestellt.

dpa